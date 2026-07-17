Tidak puas dengan situasinya... Bintang asal Maroko itu mempertimbangkan untuk hengkang dari klubnya

Pemain timnas Maroko, Bilal El Khannous, sedang secara serius mempertimbangkan untuk hengkang dari klub Jerman, Stuttgart, selama jendela transfer musim panas ini, setelah ia mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap posisinya di dalam tim.

Surat kabar Maroko "Al-Batalah" melaporkan pada hari Jumat ini bahwa Al-Khnous telah memberi tahu sejumlah orang terdekatnya bahwa ia sedang mempertimbangkan opsi untuk meninggalkan Stuttgart, setelah merasa tidak puas dengan jumlah menit bermain yang ia dapatkan, terutama setelah kembali dari partisipasinya di Piala Afrika 2025, di mana posisinya di skuad inti semakin berkurang.

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Meskipun pemain berusia 22 tahun ini mencatatkan musim pertamanya yang baik bersama Stuttgart, setelah berkontribusi dalam 16 gol baik sebagai pencetak maupun pemberi assist, paruh kedua musim ini tidak sesuai dengan harapannya, karena ia hanya tampil sebagai starter dalam 8 pertandingan selama paruh kedua Bundesliga, dan hanya mencatatkan tiga kontribusi gol, serta memulai final Piala Jerman dari bangku cadangan.

Laporan tersebut menyebutkan bahwa manajemen Stuttgart hingga saat ini belum menerima permintaan resmi apa pun dari sang pemain untuk hengkang, dan mereka juga tidak berniat melepasnya, hanya satu tahun setelah status pinjamannya dari Leicester City diubah menjadi transfer permanen, dengan nilai sekitar 20 juta euro.

Klub tidak akan membuka negosiasi kecuali menerima tawaran yang melebihi 60 juta euro, terutama setelah nilai pasar sang pemain meningkat berkat penampilannya di Piala Dunia, di mana ia tampil sebagai starter bersama Maroko dalam 6 pertandingan.