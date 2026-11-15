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Talenta terbaik Borussia Mönchengladbach, Wael Mohya, mengungkap bagaimana Jürgen Klopp meyakinkannya untuk memilih timnas Jerman.

"Cara Jürgen Klopp berbicara kepada saya membuat saya tidak perlu berpikir lama untuk menerima undangan ini. Penjelasannya meyakinkan saya, dan saya langsung merasa bahwa dia orang yang sangat keren. Sekarang saya hanya menantikan kesempatan berada di lapangan bersamanya dalam waktu dekat dan yakin dia juga akan membuat saya menjadi lebih baik," ungkap pemain berusia 17 tahun itu kepada Bild.

Mohya sama sekali tidak menyangka akan mendapat panggilan dari Klopp. "Saya sedang berada di ruang bawah tanah rumah kami. Orang tua saya membuatkan tempat berolahraga di sana. Ketika sadar bahwa pelatih timnas menelepon saya, saya langsung melepas headphone dan berhenti berlatih."

Setelah itu, ia menyampaikan kabar gembira tersebut: "Saya memberi tahu orang tua saya saat makan malam. Itu momen yang luar biasa! Ini bukan hanya sesuatu yang sangat istimewa bagi saya, tetapi juga bagi semua orang di sekitar saya. Setelah itu, ponsel saya dibanjiri pesan. Saya belum pernah menerima pesan sebanyak itu. Ketika pertama kali masuk ke ruang ganti Gladbach setelahnya, semua orang bertepuk tangan. Itu sangat emosional," kata Mohya.

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Menurut Mohya, pembicaraannya dengan pelatih timnas berlangsung "sangat baik, jujur, dan terbuka". Namun, Klopp tidak memberi pemain muda Gladbach itu harapan palsu. "Dia tidak menjanjikan apa pun kepada saya dan juga tidak memberikan jaminan. Dia mengatakan bahwa saya bisa dan harus mengusahakan semuanya sendiri di sini."

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Meski begitu, keputusan memilih Jerman pada akhirnya mudah bagi Mohya, walaupun ia secara teori juga bisa membela Maroko, negara asal orang tuanya. "Mereka tidak pernah merahasiakan bahwa Maroko juga tertarik. Orang tua saya berasal dari sana. Negara itu adalah bagian dari keluarga saya dan saya sangat menghormatinya."

Wael Mohya sebut Florian Wirtz sebagai panutannya

Mohya mengungkap bahwa Florian Wirtz adalah panutannya dalam upaya meraih penampilan pertama bersama timnas senior. "Kami bermain di posisi yang mirip. Saya banyak belajar dengan mengamatinya. Saya juga ingin melakukannya di sini. Kegembiraannya saat bermain dan kreativitasnya membuat saya kagum," ujar pemain berusia 17 tahun itu tentang bintang Liverpool tersebut.

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Untuk laga melawan Serbia dan Belanda pada jeda internasional kali ini, Klopp memanggil Mohya ke dalam skuad berisi 24 pemain, tetapi kemudian tidak memasukkannya ke dalam skuad pertandingan yang maksimal berisi 23 pemain.

Namun, Klopp menjelaskan sebelum pertandingan melawan Serbia bahwa hal itu sudah dibicarakan sebelumnya. Pelatih timnas itu hanya ingin melihat Mohya untuk pertama kalinya dalam latihan. Karena itu, pemain Gladbach tersebut masih harus menunggu sedikit lebih lama untuk menjalani laga pertamanya bersama timnas senior.