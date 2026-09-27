Dalam balapan di Baku, pembalap Argentina itu memicu tabrakan beruntun sesaat setelah restart di belakang safety car, yang justru memakan korban rekan setimnya Pierre Gasly serta juara dunia Lando Norris (McLaren).

Saat mengerem menuju tikungan pertama, Colapinto salah memperkirakan situasi secara fatal dan melaju dengan kecepatan jauh terlalu tinggi akibat ban dingin yang mengunci, lalu lebih dulu menabrak Gasly, yang kemudian ikut menyeret Norris yang melaju paling luar. Ketiga pembalap itu tak bisa melanjutkan Grand Prix karena kerusakan pada mobil mereka terlalu parah.

"Saya benar-benar ditembak keluar," gerutu Norris setelah balapan usai mengarah kepada pembalap Argentina itu. "Saya rasa FIA (Federasi Automobil Internasional; catatan redaksi) harus jauh lebih tegas soal itu. Ini benar-benar ceroboh dari beberapa orang. Ini memakan biaya yang sangat besar. Semua komponen saya sekarang berakhir di tempat sampah."

Jika menurut juara dunia yang sedang menjabat itu, Colapinto bahkan seharusnya untuk sementara disingkirkan dari lintasan atas manuver cerobohnya: "Orang-orang seperti itu seharusnya langsung diskors, karena itu bukan balapan yang pantas berada di Formula 1," amuk Norris.

Di Formula 1, dari para pembalap memang diharapkan, "bahwa mereka mengantisipasi berbagai hal dan tahu bahwa grip rendah serta temperatur ban juga rendah." Secara pribadi, ia ingin menghadapi "para pembalap terbaik di dunia, dan jika hal seperti ini terjadi, itu karena mereka memang tidak pantas berada di sini." Tuntutannya: skorsing "setidaknya satu balapan" untuk Colapinto.

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Siapa lagi yang melontarkan kritik kepada Franco Colapinto setelah crash tersebut?

Pembalap Alpine itu juga harus mendengar kritik dari internal timnya sendiri setelah manuver sial tersebut. "Memang benar, melihat situasi dalam balapan dan restart di belakang safety car, dia mengerem terlalu telat. Itu adalah aksi yang sangat lemah untuk seorang pembalap dengan pengalaman seperti dirinya," ujar bos tim Flavio Briatore dengan penilaian tegas.

Memang, Colapinto sudah mengambil tanggung jawab penuh atas crash itu, "sebagaimana memang seharusnya", tetapi apa yang terjadi tak bisa dibatalkan lagi. Yang sangat pahit bagi Alpine: kedua mobil mereka sedang berada di jalur poin. "Kami tahu bahwa kami kehilangan poin berharga dalam perebutan gelar juara," kata Briatore, yang juga meminta maaf kepada Gasly serta McLaren dan Norris.

Di saat yang sama, bos Alpine itu mengindikasikan bahwa insiden tersebut masih bisa menimbulkan konsekuensi internal. Namun, ia tidak mengumumkan keputusan konkret apa pun: "Saya ingin meluangkan waktu untuk memikirkan ini dan mempertimbangkan langkah-langkah apa yang harus diambil agar kami bisa belajar darinya dan menghindari situasi seperti itu di masa depan."

Dari FIA, Colapinto sudah dijatuhi hukuman tak lama setelah balapan. Pembalap Argentina itu memang terhindar dari larangan balapan - karena pada musim berjalan ia tidak mengumpulkan cukup poin penalti - tetapi pada balapan berikutnya di Malaysia, ia akan mundur lima posisi di grid старт.