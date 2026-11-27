Arbeloa menepis kabar transfer Januari
Arbeloa bergerak cepat untuk mempertahankan salah satu pemain terpentingnya menjelang bursa transfer musim dingin. Rumor yang mengaitkan Bassey, 26 tahun, dengan kepergian dari Fulham pada pertengahan musim kian menguat.
United dilaporkan termasuk di antara sejumlah klub yang memantau pemain timnas Nigeria itu menjelang Januari. Minat tersebut mencerminkan performa impresif sang bek musim ini. Namun, Fulham tidak berniat melepas pemain penting di tengah musim. Arbeloa menanggapi langsung spekulasi yang kian ramai itu dalam konferensi pers sebelum menghadapi Bournemouth.
Bassey tidak dijual
Arbeloa tak menyisakan keraguan ketika ditanya apakah Manchester United atau klub peminat lainnya bisa memboyong Bassey pada musim dingin ini. Manajer Fulham itu menekankan peran kepemimpinan sang bek yang sangat penting di dalam skuad.
“Saya sangat senang dengan Calvin,” kata Arbeloa kepada wartawan dalam konferensi pers menjelang laga melawan Bournemouth. “Tentu saja, dia tidak dijual. Tidak mungkin dia meninggalkan klub ini pada Januari. Saya rasa dia bahagia di sini, dia salah satu kapten kami, salah satu pemimpin kami.”
Pembicaraan kontrak baru sudah berlangsung
Alih-alih menganggap besarnya minat transfer sebagai gangguan, Arbeloa melihatnya sebagai bukti nyata tingginya level permainan Bassey. Menurutnya, perhatian itu merupakan konsekuensi wajar dari penampilan apik sang bek di lapangan. Untuk menjauhkan klub-klub pesaing secara permanen, Fulham sudah mengambil langkah di balik layar guna mengikat pemain berusia 26 tahun itu dengan kontrak baru.
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“Anda bisa melihat bagaimana dia bermain dan, bagi saya, wajar jika begitu banyak klub tertarik kepadanya,” jelas Arbeloa. “Itu bagus baginya, bagus bagi kami, karena itu berarti dia tampil sangat, sangat baik. Namun, ini sangat penting bagi saya sebagai pelatih dan bagi klub. Kami sedang mengupayakan kontrak baru dan saya berharap dia bisa menandatanganinya sesegera mungkin.”
Fokus beralih ke Bournemouth dan perpanjangan kontrak
Prioritas terdekat Fulham kini kembali ke lapangan. Arbeloa tengah mempersiapkan skuadnya untuk pertandingan mendatang melawan Bournemouth. Bassey tetap menjadi bagian penting dalam rencana sang manajer sebagai salah satu pemimpin tim.
Di luar persiapan pertandingan, para petinggi klub akan terus berupaya merampungkan kontrak baru sang bek secepat mungkin. Memastikan Bassey menandatanganinya akan menjadi dorongan besar bagi Arbeloa dan secara efektif mengakhiri ketidakpastian mengenai masa depan sang pemain.