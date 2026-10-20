Jurnalis Spanyol Roberto Gomez memicu perdebatan terkait penunjukan wasit untuk laga El Clasico yang dinanti antara Barcelona dan Real Madrid, setelah ia mengungkap bahwa Hernandez Hernandez, yang awalnya menjadi kandidat untuk memimpin pertandingan tersebut, tidak akan mengemban tugas itu. Ia menduga keberatan pelatih asal Portugal Jose Mourinho menjadi alasan di balik perubahan rencana.

Gomez mengatakan, dalam penampilannya di program "La Tribu" di "Radio Marca", bahwa komite wasit sebelumnya mengarah untuk memilih Hernandez Hernandez, sebelum akhirnya mundur dari pilihan itu menyusul kontroversi yang dipicu oleh terungkapnya nama wasit yang berpotensi memimpin pertandingan secara dini.

Ketika Raul Varela menanyakan apakah perubahan penunjukan tersebut terkait dengan keberatan Mourinho, Gomez menjawab mengiyakan, seraya menjelaskan bahwa pelatih asal Portugal itu dua kali mengungkapkan keheranannya mengetahui nama wasit jauh sebelum jadwal pertandingan.

Jurnalis itu menambahkan bahwa arah awalnya adalah menggunakan wasit yang memiliki pengalaman di Piala Dunia, seraya menunjukkan bahwa Hernandez Hernandez merupakan kandidat terkuat, sebelum perhitungan berubah.

Gomez melanjutkan bahwa pihak-pihak terkait tidak ingin memberi Mourinho kesempatan tambahan untuk mengeskalasi keberatannya, sembari berkata: "Yang tidak mereka inginkan adalah memberi Mourinho dalih apa pun," sebagai isyarat terhadap sensitivitas isu perwasitan menjelang pertandingan yang dinanti tersebut.

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 16.00 RMA

Meski berbicara tentang tersingkirnya Hernandez Hernandez dari perhitungan, Gomez tidak mengungkap identitas wasit pengganti, dan hanya melontarkan dua nama, Alberola Rojas dan Sanchez Martinez, sebagai kemungkinan, tanpa memastikan salah satu di antaranya.

Kontroversi laga Real Madrid dan Sevilla

Gomez juga menyinggung kontroversi perwasitan yang mengiringi laga Real Madrid dan Sevilla, serta pertemuan yang dinanti antara Fran Soto dan perwakilan klub Andalusia itu untuk membahas keputusan-keputusan kontroversial di Stadion Santiago Bernabeu.

Jurnalis itu meragukan manfaat pertemuan tersebut, seraya mempertanyakan sejauh mana transparansi yang bisa diberikannya. Ia juga menolak gagasan bahwa ketua komite wasit dituntut memberikan penjelasan pribadi untuk setiap keputusan perwasitan, sembari menegaskan pentingnya menyediakan rekaman bagi klub-klub serta menjelaskan kasus-kasus yang paling memicu kontroversi.

Gomez menunjukkan bahwa kartu merah Arda Guler, seandainya terjadi dan skor menunjukkan hasil imbang tanpa gol pada menit ke-25, bisa saja mengubah jalannya pertandingan, namun ia menolak menyederhanakan hasil tim hanya pada keputusan-keputusan perwasitan semata.

Ia juga membela kerja para pengarah siaran televisi, seraya menjelaskan bahwa mengikuti bola tetap menjadi prioritas selama penyiaran pertandingan, dan bahwa kamera tidak selalu diarahkan ke kejadian-kejadian yang jauh dari jalannya permainan.