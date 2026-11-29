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Real Madrid memegang keunggulan menentukan dalam urusan masa depan Nico Paz. Klub itu memiliki klausul kontrak yang memberinya hak menyamai tawaran apa pun yang diterima Como untuk melepas gelandang muda asal Argentina tersebut, selain klausul pembelian kembali yang sudah ditetapkan sebesar 80 juta euro.

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Menurut harian Spanyol AS, kesepakatan yang dijalin Real Madrid dengan Como pada musim panas lalu, dengan mempertimbangkan masa depan Nico Paz, mencakup hak El Real untuk membeli kembali sang pemain seharga 80 juta euro. Klausul ini sudah diketahui semua pihak.

Namun, kesepakatan itu juga memuat klausul yang memberikan hak prioritas kepada petinggi Real Madrid dalam setiap kemungkinan transfer yang menyangkut masa depan pemain internasional Argentina tersebut.

Inter Milan, Arsenal, dan Manchester United termasuk di antara klub yang memantau pemain milik Como itu. Namun, pembicaraan soal minat pihak lain mengabaikan satu detail penting, yakni kemampuan Real Madrid mengaktifkan klausul yang memungkinkannya menyamai tawaran apa pun yang diterima klub Italia tersebut demi memastikan perekrutan kembali mantan pemainnya.

Dengan demikian, klub mana pun yang ingin merekrut gelandang muda itu harus memperhitungkan sikap Real Madrid sebelum melangkah lebih jauh untuk menuntaskan transfer.

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Sementara itu, Nico Paz cukup berfokus menampilkan permainan apik, yang membuatnya mendapat respek dan kekaguman dari kawan maupun lawan.

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Sang pemain berhasil memikat hati para pendukung Argentina, sementara banyak klub berharap mendapatkan jasanya pada musim panas mendatang, berkat penampilan gemilangnya serta hasil yang diraih Como di bawah arahan Cesc Fabregas.

Semua faktor ini menguntungkan sang pemain seiring makin kencangnya rumor mengenai masa depannya, tetapi Nico Paz dan timnya terus memukau dengan penampilan mereka dari pekan ke pekan.

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Nico Paz belum mengeluarkan pernyataan apa pun tentang masa depannya, baik di depan media maupun dalam percakapan pribadi, dan Real Madrid juga belum menerima sinyal apa pun darinya terkait hal itu.

Hal ini muncul setelah sejumlah laporan media baru-baru ini mengklaim bahwa Paz menolak kembali ke Real Madrid.

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Sang pemain merasa bahagia di Como dan senang bekerja bersama Cesc Fabregas, tetapi ia belum menentukan sikap. Hal inilah yang bisa menjadi faktor penentu ke mana ia akan berlabuh, seperti yang terjadi pada bursa transfer musim panas lalu.

Ia masih punya pilihan untuk bertahan di Italia, kembali ke Spanyol, atau mencari tujuan lain, dengan catatan Real Madrid mampu menyamai tawaran apa pun dari klub lain.

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Nilai yang ditetapkan untuk kepulangan Nico Paz ke Real Madrid adalah 80 juta euro, bukan 20 juta euro, mengacu pada dana 60 juta euro yang dibayarkan Como enam bulan lalu.

Kesepakatan sebelumnya merupakan transaksi yang sudah tuntas, sedangkan langkah baru apa pun akan menjadi transfer terpisah yang akan menelan biaya 80 juta euro bagi Real Madrid.

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Menurut laporan harian tersebut, Real Madrid sejauh ini belum menerima kabar apa pun terkait Nico Paz, di tengah keyakinan bahwa keraguan yang dialami klub pada musim panas lalu bisa terulang.

Kekhawatiran utamanya adalah pemain yang memiliki peran penting dan menjadi starter bersama Cesc Fabregas, atau di tujuan lain mana pun, mungkin tidak akan mendapatkan status yang sama jika kembali ke El Real dan mengenakan seragamnya.

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Meski begitu, sejauh ini belum ada tanda-tanda yang memastikan atau membantah kemungkinan terwujudnya transfer tersebut, yang nasibnya masih menggantung. Hal serupa terjadi pada pemain lain yang bisa ditarik kembali oleh Real Madrid, termasuk Jacobo Ramón, salah satu nama yang kerap dibicarakan.

Musim ini, penampilan Nico Paz melampaui semua ekspektasi, dengan torehan tiga gol dan tiga assist dalam 11 laga di Serie A.

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Statistiknya bahkan lebih mengesankan di Liga Champions, dengan tiga gol dan lima assist dalam lima pertandingan.

Pada musim 2024-2025, musim pertamanya di Italia, ia mencetak enam gol dan sembilan assist, sebelum torehannya meningkat pada musim berikutnya menjadi 12 gol dan tujuh assist.

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Nico Paz tampil dalam 35 pertandingan pada masing-masing dari kedua musim tersebut.