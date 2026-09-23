Mantan penyerang besar Juve itu pun tak menutupi keraguannya terhadap pemain 24 tahun tersebut. "Dia bukan penyerang tengah klasik, karena jika bermain di posisi itu, Anda harus mampu menyerang tiang dekat dengan baik, kuat dalam duel udara, dan punya naluri gol, termasuk untuk memanfaatkan bola muntah. Dia memberi kesan sedikit lebih baik ketika turun ke belakang - lebih sebagai penyerang pendukung," kata pemenang Liga Champions 1996 itu.

Ravanelli menambahkan: "Saya tidak yakin dia punya profil untuk membawa tim ini ke level berikutnya. Dia tentu akan berguna bagi Spalletti, tetapi saya pikir Juventus lebih membutuhkan pemain yang memanfaatkan ruang dan kuat dalam duel udara, karena mereka punya begitu banyak pemain yang bisa menembus sampai garis dasar. Pemain seperti Osimhen akan menjadi sosok yang ideal."

Terlepas dari skeptisisme itu, Ravanelli pada dasarnya melihat tim sang juara rekor berada di jalur yang tepat: "Saya pikir mereka bisa kembali meraih gelar dalam dua atau tiga tahun. Tiga tim di depan mereka kuat, tetapi dengan Yildiz, Alajabegovic, Kolo Muani, dan mungkin satu penyerang lagi, Juventus sedang membangun ulang tim ini. Menurut saya, Juventus sudah memiliki enam atau tujuh pemain yang siap memenangi gelar Serie A."

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Pers Italia melontarkan kritik dan pujian untuk Nick Woltemade

Kritik Ravanelli itu, dalam beberapa hal, seolah menyatu mulus dengan penilaian keras dari pers Italia yang belakangan diarahkan kepada Woltemade. Setelah kalah 2-3 dari US Sassuolo, laga di mana Woltemade bermain mulai menit ke-60, La Gazzetta dello Sport menilai sang penyerang masih "harus banyak belajar dan menyesuaikan diri dengan level liga Italia". Surat kabar itu menilai bahwa "para penyerang masih harus saling menemukan chemistry" dan Woltemade "tampaknya masih belum mampu menemukan posisi yang tepat".

Pelatih Luciano Spalletti pada saat yang sama berupaya meredam keraguan itu dan membela sang penyerang jelang laga Liga Europa melawan NEC Nijmegen: "Saat datang, kondisinya tidak terlalu bagus. Dia masih harus dibangun terlebih dahulu. Kami harus memberinya kesempatan bermain."

Jawaban Woltemade datang dalam duel melawan tim Belanda itu. Untuk pertama kalinya tampil di starting XI, Woltemade mengambil tanggung jawab saat skor 2-0. Setelah gestur tanpa pamrih dari Nicolas Gonzalez, yang menyerahkan bola kepada pemain Jerman itu untuk mengeksekusi penalti, ia pun mencetak gol pada menit ke-35 untuk mengubah skor menjadi 3-0. Kolo Muani kemudian mencetak gol penutup untuk skor akhir 5-0 setelah masuk sebagai pemain pengganti.

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Nick Woltemade menoleh ke masa yang rumit

La Gazzetta dello Sport kemudian menulis bahwa debut gol Woltemade memberinya "kepercayaan diri", dan pemain anyar itu kini bisa "benar-benar melesat". Corriere dello Sport menyoroti: "Woltemade berjuang dan tetap tenang saat mengeksekusi penalti pertamanya." Woltemade sendiri berkata setelah peluit akhir: "Itu malam yang indah. Tapi saya masih belum sepenuhnya puas dengan performa saya. Saya masih ingin berkembang agar bisa membantu tim saya."

Woltemade belakangan memang melalui masa yang rumit. Setelah transfernya senilai sekitar 90 juta euro dari VfB Stuttgart ke Newcastle United, pemain ofensif itu nyaris tak mendapat kesempatan di sana. Kedatangan pelatih baru Matthias Jaissle, yang sebelumnya sempat berdiskusi dengan pelatih VfB Sebastian Hoeneß, juga tidak mengubah perannya sebagai pemain cadangan dan pada akhirnya berujung pada kepindahan pinjaman ke Turin.

Meski minim waktu bermain di Inggris, pemain bertubuh jangkung itu sudah masuk skuad Piala Dunia di bawah Julian Nagelsmann. Pelatih baru tim nasional Jerman, Jürgen Klopp, juga memanggil Woltemade ke skuad keduanya untuk laga Nations League mendatang melawan Serbia dan Yunani.