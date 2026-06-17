"Tidak masuk akal".. Seorang mantan wasit membandingkan dua aksi Messi dan pemain Afrika Selatan

Kontroversi seputar momen kontroversial yang melibatkan Lionel Messi dan Issa Mandi dalam pertandingan Argentina melawan Aljazair di Piala Dunia 2026 terus berlanjut, sementara mantan wasit Inggris Mark Halsey berpendapat bahwa kapten “Tango” itu pantas mendapat kartu merah langsung.

Meskipun Messi menjadi sorotan setelah mencetak hat-trick yang membawa Argentina menang 3-0 pada babak pertama fase grup, pembicaraan tidak hanya terbatas pada ketiga golnya, melainkan juga meluas ke aksi kerasnya terhadap bek Mandi pada babak pertama.

Pertandingan tersebut menyaksikan benturan antara bintang Argentina itu dan Mandi saat Messi berusaha merebut bola; tayangan ulang menunjukkan bahwa paku sepatunya menyentuh kaki bek Aljazair tersebut dari belakang, sehingga sang bek terjatuh akibat tekel tersebut.

Meskipun pelanggaran tersebut dinyatakan, wasit asal Polandia Simon Marciniak tidak mengeluarkan kartu apa pun kepada Messi, dan ruang VAR juga tidak turun tangan untuk meninjau adegan tersebut.

"Keselamatan pemain terancam"

Dalam pernyataannya kepada surat kabar Inggris “The Sun”, Mark Halsey menegaskan bahwa Messi sangat beruntung tidak diusir dari lapangan.

Mantan wasit Inggris itu mengatakan: “Marciniak berada di posisi yang sangat baik dan memimpin pertandingan dengan baik, tetapi setelah meninjau tayangan ulang, saya melihat bahwa Messi membahayakan keselamatan Issa Mandi.”

Dia menambahkan: "Bola tidak berada dalam jarak yang memungkinkan untuk dimainkan, jadi ini tidak bisa dianggap sebagai pelanggaran keras saat berebut bola, melainkan intervensi keras yang berdiri sendiri karena terjadi dalam bentuk injakan yang jelas. Saya benar-benar terkejut bahwa teknologi video (VAR) tidak meminta wasit untuk meninjau ulang adegan tersebut."

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Perbandingan dengan kasus lain di Piala Dunia

Halsey mengutip kasus yang terjadi pada pertandingan pembuka antara Meksiko dan Afrika Selatan, ketika teknologi video (VAR) turun tangan untuk meninjau insiden yang melibatkan pemain Afrika Selatan, Thimba Zwane.

Dia mengatakan: “Dalam pertandingan Meksiko melawan Afrika Selatan, insiden Thimba Zwane dianggap sebagai perilaku kekerasan dan wasit dipanggil untuk meninjaunya, sementara menurut saya, insiden tersebut sama sekali tidak layak untuk intervensi video.”

Ia melanjutkan: “Yang aneh adalah mereka campur tangan dalam situasi itu tetapi tidak di sini. Hal ini sama sekali tidak masuk akal.”

Permintaan kepada Collina untuk memberikan penjelasan

Halsey tidak hanya mengkritik keputusan tersebut, tetapi juga menuntut Ketua Komite Wasit FIFA, Pierluigi Collina, untuk memberikan penjelasan resmi mengenai apa yang terjadi.

Dia berkata: “Pertanyaan utamanya adalah: Apakah intervensi ini membahayakan keselamatan pemain? Bagi saya, jawabannya ya.”

Dia menambahkan: “Setiap pemain sepak bola tahu bahwa menggesekkan paku sepatu ke betis dengan cara seperti itu bisa menyebabkan cedera yang membuat pemain absen dalam waktu lama.”

Ia melanjutkan: “Karena itulah saya berpendapat bahwa insiden tersebut layak mendapat kartu merah, terlepas dari siapa pemainnya. Saya menantikan penjelasan Colina ketika para pejabat wasit membahas kasus ini.”