Kapten Jari Vlak telah meninggalkan ADO Den Haag untuk memulai petualangan barunya bersama klub Spanyol, CD Castellón. Gelandang berusia 27 tahun ini pun tidak akan bermain di VriendenLoterij Eredivisie pada musim depan, melainkan di LaLiga2.

Vlak, yang berasal dari Volendam, telah menandatangani kontrak selama tiga musim dengan Castellón. Klub Spanyol tersebut berharap dapat promosi ke kasta tertinggi dalam beberapa tahun ke depan.

Menurut Voetbal International, ADO setidaknya memperoleh lebih dari 600.000 euro dari kepergian Vlak. Dengan jumlah tersebut, ia didatangkan dari FC Emmen pada musim panas 2024.

Dalam dua musim, Vlak telah tampil dalam 94 pertandingan resmi mewakili ADO. Dalam pertandingan-pertandingan tersebut, ia mencetak 22 gol dan memberikan 13 assist.

Dengan kepergian Vlak, ADO kehilangan seorang pemimpin sejati. Tahun lalu, gelandang ini dinobatkan sebagai pemain terbaik Keuken Kampioen Divisie.

Vlak akan memulai petualangan pertamanya di luar negeri. Di Belanda, selain di Emmen, ia juga pernah terikat kontrak dengan FC Volendam.

Baru-baru ini, masih ada beberapa pemain asal Belanda yang bermain untuk Castellón. Namun, mereka kini telah hengkang semua.