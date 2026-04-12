Tidak ikut serta dalam pertandingan leg pertama... Menentukan sikap Salah menjelang laga melawan Paris Saint-Germain

Sebuah laporan media pada hari Minggu ini mengungkap posisi pemain Mesir, Mohamed Salah, terkait partisipasinya dalam laga melawan Paris Saint-Germain di Liga Champions.

Pertandingan antara Liverpool dan Paris Saint-Germain dijadwalkan berlangsung pada Selasa mendatang, dalam leg kedua perempat final Liga Champions.

Pelatih Liverpool asal Belanda, Arne Slot, telah menempatkan Mohamed Salah di bangku cadangan sepanjang pertandingan melawan Paris Saint-Germain sebelumnya.

Mohamed Salah diturunkan dalam pertandingan Liverpool melawan Fulham, Sabtu kemarin, dalam laga pekan ke-32 Liga Premier Inggris, dan sang Firaun Mesir mencetak gol kedua untuk The Reds.

Situs "Foot Mercato" menyebutkan, setelah mencetak gol dalam kemenangan Liverpool atas Fulham, Mohamed Salah diperkirakan akan masuk dalam susunan pemain inti The Reds saat menghadapi Paris Saint-Germain.

Liverpool kalah 2-0 pekan lalu, dan akan menghadapi tugas yang sulit, terutama karena mereka harus menang dengan selisih 3 gol.

Liverpool tampil buruk pada leg pertama, tidak melepaskan satu pun tembakan ke gawang, dan harus memperbaiki hal itu pada leg kedua dalam upaya untuk melakukan comeback dan lolos ke semifinal.

