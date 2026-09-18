Tepat sebelum kemenangan 5-0 Si Nyonya Tua di Liga Europa atas NEC Nijmegen dari Belanda, pelatih asal Italia itu berbicara tegas soal Woltemade. "Kondisinya tidak terlalu bagus saat tiba. Dia masih harus dibangun lebih dulu. Kami harus memberinya kesempatan bermain. Dia dan Kolo Muani juga bisa bermain bersama," kata Spalletti, seraya menegaskan: "Tetapi saya membutuhkan alternatif nyata untuk lini serang selama pertandingan."

Baik pemain tim nasional Jerman itu (mencetak gol ketiga lewat penalti) maupun Kolo Muani (mencetak gol kelima setelah masuk sebagai pemain pengganti) sama-sama menorehkan gol pertama mereka musim ini dalam beberapa jam berikutnya. Terutama bagi Woltemade, gol itu menjadi semacam kelegaan, setelah pers Italia masih melontarkan kritik keras kepadanya beberapa hari lalu. "Dia masih harus banyak belajar dan menyesuaikan diri dengan level liga Italia," tulis La Gazzetta dello Sport setelah kekalahan pertama Juve musim ini saat tumbang 2-3 dari US Sassuolo.

Pada saat yang sama, Woltemade juga untuk pertama kalinya tampil sebagai starter setelah pindah ke Turin dengan status pinjaman dari Newcastle United pada musim panas. Pada menit ke-35, dia akhirnya bisa merayakan gol berkat sebuah gestur luar biasa dari rekan setimnya, Nico Gonzalez. Pemain Argentina itu, yang juga punya masa lalu bersama VfB Stuttgart, secara demonstratif menyerahkan bola kepada pemain Jerman tersebut sebelum eksekusi dan menyibak rambut rekannya itu untuk memberi semangat. Dari pinggir lapangan, Spalletti memberikan tepuk tangan apresiatif, sementara seluruh rekan setim ikut merayakannya bersamanya.

Setelah kekalahan dari Sassuolo, Spalletti sempat mengisyaratkan bahwa untuk sementara tampaknya tidak akan ada perubahan terhadap tempat Woltemade di bangku cadangan. Pemain 24 tahun itu harus lebih dulu mencapai level kebugaran yang dibutuhkan. Melawan Nijmegen, dia pada akhirnya bertahan di lapangan selama 83 menit dan mengambil langkah berikutnya dalam upayanya mencari performa terbaik, sebelum menghadapi Atalanta Bergamo pada hari Minggu.

Tim DFB: Apakah Nick Woltemade dinominasikan oleh Jürgen Klopp?

Bisa jadi Spalletti kemudian juga mewujudkan skenario yang dipikirkannya itu dan memainkan Woltemade bersama Kolo Muani - atau baru setelah jeda internasional XXL, ketika Woltemade mungkin telah mendapat tambahan kepercayaan diri. Penyerang bertubuh jangkung itu memang masuk dalam skuad kedua Jürgen Klopp untuk dua laga Nations League berikutnya melawan Serbia (1 Oktober) dan Yunani (4 Oktober), sebagaimana diumumkan pelatih baru tim nasional Jerman itu - ironisnya - tepat pada hari gol perdana Woltemade.

Woltemade sebelumnya sudah menjadi bagian dari skuad Piala Dunia Julian Nagelsmann, tetapi nyaris tidak memainkan peran berarti karena minimnya waktu bermain di Newcastle setelah kepindahannya yang bernilai lebih dari 75 juta euro. Kedatangan pelatih Jerman Matthias Jaissle juga tidak mengubah posisinya yang sulit di The Magpies, meski Jaissle sebelumnya bahkan sempat berbicara dengan pelatih VfB, Sebastian Hoeneß. Kesepakatan peminjaman ke Juve pun menjadi konsekuensinya.