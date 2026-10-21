“Tidak cukup berani!” Bruno Fernandes mempertanyakan taktik Michael Carrick setelah Manchester United dipermalukan Como

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Kapten Manchester United Bruno Fernandes melontarkan kritik tajam terhadap skema taktik Michael Carrick setelah malam yang buruk di Eropa. Manchester United dihajar 4-1 oleh klub Italia Como, membuat masa depan manajernya berada di ujung tanduk menyusul penampilan yang tidak menunjukkan identitas maupun agresivitas.

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Fernandes menyerukan keberanian dalam menerapkan taktik

“Ini bukan pertama kalinya kami mengawali pertandingan dengan buruk, dan mereka mencetak gol sangat cepat,” kata Fernandes kepada TNT Sports saat menyoroti satu lagi awal yang lamban dalam laga Eropa. “Kami tidak banyak menekan pemain yang menguasai bola, tidak banyak melakukan pergerakan bagus saat menguasai bola, dan tidak banyak hal berjalan sesuai keinginan kami. Kebobolan lebih awal membuat kami menjalani pertandingan dengan perasaan sudah kalah. Sulit untuk keluar dari situasi itu, untuk mencoba tampil berani, menguasai bola, dan menciptakan sesuatu. Jika kami tidak mampu melakukannya, akan sangat sulit untuk keluar dari situasi ini.”

Komentar sang kapten menyoroti keretakan yang semakin besar terkait filosofi bertahan tim di bawah kepemimpinan Carrick. Fernandes secara khusus menyoroti keputusan untuk mundur dan membiarkan lawan menguasai bola, alih-alih menerapkan tekanan tinggi yang kini disukai banyak tim papan atas Eropa. Ia menjelaskan: “Itu keputusan pelatih dan stafnya untuk tidak menekan satu lawan satu, dan terkadang membiarkan ruang di belakang sambil mencoba merebut bola, menunggu mereka. Namun, terkadang ketika Anda memberi ruang kepada tim-tim ini, mereka menjadi percaya diri.” Kurangnya agresivitas itu berakibat fatal saat menghadapi Como, tim dengan kemampuan teknik yang mampu memanfaatkan ruang tambahan yang diberikan kepada mereka.

Carrick menuai kritik setelah kekalahan bersejarah

Besarnya kekalahan itu membuat Carrick mendapat sorotan tajam. Hasil tersebut menjadi salah satu babak tergelap dalam sejarah panjang Manchester United di Eropa. Manchester United tertinggal setelah hanya 118 detik ketika Nico Paz membuka skor, mengawali malam yang menyakitkan bagi para pendukung tuan rumah. Paz kemudian mencetak gol keduanya dan, di antara kedua gol itu, memberi assist kepada Tasos Douvikas, sebelum Jacobo Ramon menyundul bola dengan keras untuk memastikan gol keempat.

Keterpurukan sejak awal laga itu memperlihatkan kerentanan pertahanan United yang telah mengakar. Mereka menjadi tim Inggris pertama sepanjang sejarah yang kebobolan dalam dua menit pertama pada dua pertandingan besar Eropa secara beruntun, setelah melakukan kesalahan serupa saat menghadapi Atletico Madrid hanya delapan hari sebelumnya. Hilangnya konsentrasi yang terus berulang itu dengan cepat menjadi ciri utama tim yang kehilangan arah di bawah kepemimpinan saat ini.

Getty Images

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Rencana permainan pelatih dipertanyakan

Dalam wawancara seusai pertandingan, Fernandes ditanya secara langsung apakah menurutnya Carrick salah menerapkan taktik malam itu. Meski ia berusaha menyerahkan penilaian tersebut kepada pelatih dan stafnya, keinginannya agar tim mengambil pendekatan yang lebih proaktif terlihat jelas. “Itu urusan pelatih dan stafnya untuk menilai, bukan saya,” kata Fernandes. “Terkadang Anda harus lebih berani saat berada di bawah tekanan, mengambil risiko dengan menekan tinggi dan membuat mereka tidak nyaman.”

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Saat menjelaskan kekurangan United, sang kapten menunjuk agresivitas Como sebagai standar yang gagal dicapai timnya. “Seperti yang Anda lihat, bek tengah mereka maju untuk menjaga saya di daerah pertahanan kami sendiri,” tambah Fernandes. “Kami perlu melakukan itu sebagai tim, tetapi kami tidak mampu. Jika Anda memberi terlalu banyak waktu dan ruang kepada tim yang bermain melalui tengah dengan kombinasi umpan pendek, mereka bisa menyulitkan Anda dari sisi sayap.”

Mengingatkan pada hari-hari terakhir Solskjaer

Pada satu titik, United tampak nyaris menyamai kekalahan terberat mereka sepanjang sejarah di Eropa, yakni kekalahan 5-0 dari klub Portugal, Sporting, pada 1964. Dalam upaya untuk menghentikan laju gol lawan, Carrick menarik dua rekrutan Ineos senilai total £110 juta, Matheus Cunha dan Andrey Santos, saat jeda, sebelum mengganti kapten Fernandes dengan Joshua Zirkzee pada pertengahan babak kedua. Zirkzee berhasil lolos dari jebakan offside dan dengan tenang mencetak gol hiburan pada waktu tambahan dari umpan silang sesama pemain pengganti, Amad Diallo. Namun, gol di pengujung laga itu tidak mengubah suasana muram.

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Setelah peluit akhir, Carrick tampak melewati para pemainnya di lapangan untuk menghampiri pendukung United yang datang ke stadion lawan, sambil berulang kali mengangkat kedua tangan sebagai tanda permintaan maaf. Pemandangan itu sangat mengingatkan pada gestur Ole Gunnar Solskjaer setelah kekalahan telak 4-1 di kandang Watford pada November 2021, hasil yang berujung pada pemecatannya hanya 24 jam kemudian.