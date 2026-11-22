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Arsenal kembali gagal meraih kemenangan di Liga Super Wanita di Emirates Stadium pada Minggu setelah ditahan West Ham dalam laga tanpa gol yang berjalan hambar. Hasil itu membuat klub London Utara tersebut tertahan di posisi keenam, jauh dari zona kualifikasi Liga Champions.

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Kesulitan di kandang berlanjut bagi Slegers

Suasana di Emirates Stadium memanas saat peluit akhir berbunyi pada Minggu, ketika suporter Arsenal menyuarakan kekecewaan mereka setelah timnya bermain imbang 0-0 melawan West Ham. Ini merupakan hasil imbang keenam berturut-turut Arsenal dalam pertandingan liga di kandang, catatan yang menyoroti semakin lebarnya kesenjangan antara harapan terhadap tim dan performa mereka saat ini di bawah Renee Slegers.

Hasil tersebut menyusul kekalahan menyakitkan dari OL Lyonnes di kompetisi Eropa dan semakin meningkatkan sorotan terhadap staf kepelatihan. Meski memiliki skuad bertabur bintang, Arsenal tidak mampu menembus pertahanan tangguh West Ham.

Berbicara seusai pertandingan, Slegers yang frustrasi tidak menahan kritiknya terhadap penampilan tim. “Tidak cukup bagus,” katanya kepada BBC Sport. “Tentu saja, ini pertandingan kesembilan dalam rangkaian ini. Rangkaian pertandingan ini berat bagi kami, dengan jeda antarpertandingan yang singkat, tetapi itu bukan alasan. Kami sudah mengatakannya bersama-sama: kami tidak memulai pertandingan dengan energi yang cukup. Jalannya pertandingan ini sama seperti yang terjadi di Emirates sebelumnya.”

Pencapaian Williamson tertutupi

Seharusnya ini menjadi sore yang penuh perayaan bagi Leah Williamson, yang menjadi kapten dalam penampilannya yang ke-300 untuk klub. Namun, momen tersebut ternoda oleh penampilan tim yang kurang meyakinkan. Arsenal kesulitan menemukan ritme sejak awal dalam laga yang berakhir tanpa gol itu, sementara Lisa Baum juga harus ditarik keluar karena masalah pernapasan. Meski hasil imbang tersebut memperpanjang catatan tak terkalahkan Arsenal di kandang dalam pertandingan liga menjadi 25 laga, Slegers kini memiliki sepanjang jeda internasional untuk merenungkan satu lagi hasil yang mengecewakan.

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West Ham nyaris unggul lebih dulu ketika sundulan Viviane Asseyi dihalau tepat di garis gawang. Upaya Arsenal membangun momentum kemudian kembali terganggu oleh insiden medis yang mengkhawatirkan yang melibatkan Baum. Pemain tersebut terjatuh saat tidak menguasai bola karena kesulitan bernapas dan membutuhkan penanganan medis yang cukup lama di lapangan. Pertandingan dihentikan selama beberapa menit saat staf medis menanganinya, sebelum ia akhirnya dibawa keluar dengan tandu, menambah muram babak pertama yang sulit.

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Kurangnya ketajaman merugikan Arsenal

Slegers berusaha membangkitkan timnya saat jeda dengan memasukkan Kyra Cooney-Cross untuk menggantikan Georgia Stanway, tetapi gol yang dinantikan tak kunjung datang. Frida Maanum nyaris mencetak gol, tetapi tembakannya hanya mengenai sisi luar jaring, sementara upaya berbahaya Caitlin Foord meleset tipis dari sasaran.

Tiang gawang turut menggagalkan upaya tuan rumah ketika tembakan Cooney-Cross membenturnya dalam periode babak kedua yang berlangsung sengit. Bahkan ketika kiper West Ham Constance Picaud gagal menangkap dengan sempurna tembakan keras Foord, tak ada penyerang Arsenal yang cukup sigap untuk menyambar bola pantul.

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Arsenal hadapi ujian berat setelah rentetan hasil mengecewakan di kandang

Peluit akhir disambut sorakan cemooh dari tribune seiring berlanjutnya catatan tanpa kemenangan Arsenal di kandang utama mereka musim ini. Arsenal kini mengoleksi 15 poin dan berada di posisi keenam klasemen, tertinggal delapan poin dari posisi ketiga. Mereka akan berusaha bangkit saat bertandang menghadapi Everton pada 11 Desember, sebelum menuju Italia untuk laga Liga Champions melawan Inter.