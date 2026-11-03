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Bek Paris Saint-Germain Willian Pacho memperingatkan rekan-rekan setimnya agar tidak lengah menjelang laga Liga Champions melawan Villarreal pada Selasa. Meski PSG meraih sembilan kemenangan beruntun di semua kompetisi, Pacho menegaskan bahwa tim asal Spanyol itu patut lebih diwaspadai daripada yang tercermin dari hasil mereka di kompetisi domestik.

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PSG yang tak terbendung bersiap bertandang ke markas Villarreal

Juara Eropa Paris Saint-Germain bertandang ke Estadio de la Ceramica untuk menghadapi Villarreal pada Selasa malam dengan tekad mempertahankan rekor sempurnanya di Liga Champions. Tim asuhan Luis Enrique mengawali upaya mempertahankan gelar dengan performa tanpa ampun, mengalahkan Slovan Bratislava, Manchester City, dan Barcelona.

PSG tiba di Spanyol dengan sembilan kemenangan beruntun di semua kompetisi. Dalam laga terakhirnya, mereka melibas Le Havre 5-1 di Ligue 1.

Bek kanan Achraf Hakimi mencetak hat-trick dan menyumbang dua assist dalam kemenangan tersebut saat para bintang yang cedera, Ousmane Dembele dan Kvaratskhelia, absen.

Pacho ingatkan PSG agar tidak terlalu percaya diri di Liga Champions

Dalam konferensi pers menjelang pertandingan, bek tengah PSG Willian Pacho menegaskan skuadnya tak boleh meremehkan Villarreal yang tengah kesulitan meski lawan mereka itu menempati posisi kedua dari bawah klasemen LaLiga. “Villarreal adalah tim hebat. Mereka mungkin pantas meraih hasil yang lebih baik daripada yang mereka dapatkan sejauh ini, terutama saat menghadapi Borussia Dortmund dan Liverpool,” jelas Pacho.

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“Mereka suka menguasai bola dan tahu cara mengendalikan pertandingan. Kami selalu ingin menang dan ingin mengandalkan kemampuan kami sendiri untuk melakukannya.”

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“Kami juga sadar bahwa setiap pertandingan di Liga Champions berbeda. Ini level tertinggi. Kami tidak boleh terlalu percaya diri dalam pertandingan seperti ini,” kata sang bek memperingatkan.

Sang bek puji kepemimpinan Luis Enrique dan kekompakan tim

Pacho, yang baru-baru ini masuk dalam daftar finalis Ballon d'Or, memuji pelatih Luis Enrique dan kapten Marquinhos atas peran mereka dalam menjaga standar tinggi di Paris. “Dia pelatih yang istimewa. Sebelum menjadi pelatih, dia adalah sosok yang sangat memahami para pemainnya,” kata Pacho tentang Luis Enrique.

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“Dia tahu apa yang dibutuhkan para pemain. Cara bicaranya sangat jelas dan tepat, serta sangat terperinci.”

Mengenai rekan duetnya di lini pertahanan, Marquinhos, serta kedalaman skuad, Pacho menambahkan: “Marquinhos adalah pemain yang luar biasa... Ketika seorang pemain absen, pemain lain tampil dengan kualitas setara. Itu membantu tim mempertahankan standarnya.”

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Sang juara incar rentetan kemenangan dua digit

Villarreal akan berusaha memanfaatkan kecenderungan PSG untuk kebobolan, karena kedua tim selalu mencetak gol dalam setiap pertandingan wakil Prancis itu di kompetisi Eropa musim ini.

Namun, Pacho menekankan bahwa setelah meraih gelar juara Eropa dua kali berturut-turut, satu-satunya fokus PSG tetaplah trofi untuk tim.

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“Kami lebih memikirkan performa tim daripada pengakuan individu... Itu memberi kami motivasi untuk terus bekerja keras,” pungkas Pacho menjelang pertandingan.