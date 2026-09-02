Pemain tim nasional U-21 Spanyol Pablo Garcia pindah pada Deadline Day, sesaat sebelum penutupan bursa transfer, dari Real Betis ke sesama klub LaLiga, Racing Santander. Menurut media-media Spanyol, klub tersebut harus membayar 5,5 juta euro untuk 50 persen hak transfernya, sementara kontrak barunya berlaku hingga 2030.

Saat kepergiannya larut malam, pemain 20 tahun itu dilepas banyak suporter di pusat latihan dan meneteskan air mata pahit di dalam mobil bersama ibunya. Pasalnya, sebenarnya ia sama sekali tidak ingin meninggalkan klub.

Seperti dilaporkan as , klub harus melepas pemain binaannya sendiri, yang sudah berada di klub selama 15 tahun, tetapi tetap tidak ingin kehilangan seluruh hak atas sang pemain. Latar belakang penjualan itu disebut sebagai upaya menurunkan biaya gaji agar bisa mendaftarkan mantan pemain Real yang kini tanpa klub, Dani Ceballos.

Pablo Garcia langsung bicara soal kembali saat perpisahan

"Ini adalah masa yang sangat berat bagi semua orang, tetapi kami harus tetap tegar dan menatap ke depan. Saya berharap bisa kembali, itu yang kami semua inginkan," kata Garcia dalam perjalanan menuju bandara bersama orang tuanya kepada para awak media.

"Ada banyak hal yang tidak bisa saya pengaruhi; saya berharap semuanya berjalan seperti yang kita semua harapkan. Terima kasih sebesar-besarnya dari lubuk hati saya kepada semua fans Betis," lanjutnya.

Ayahnya menambahkan kepada Radio COPE: "Ini benar-benar berat bagi kami. Jika fans Betis saja sudah merasa seperti itu, bayangkan bagaimana perasaan kami. Itu 15 tahun, sebuah keabadian." Garcia sejauh ini telah mencatatkan 33 penampilan kompetitif untuk Real Betis dan mencetak tiga gol.