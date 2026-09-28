Saat semua rekan setim superstar Portugal itu berjalan ke arah sekitar 500 fans tamu yang ikut datang usai kemenangan 2-1 atas Norwegia pada matchday kedua Nations League untuk berterima kasih atas dukungan mereka, Ronaldo langsung menghilang ke ruang ganti segera setelah peluit akhir berbunyi.

Sebelumnya, Ronaldo hanya duduk di bangku cadangan sepanjang pertandingan - untuk pertama kalinya dalam lebih dari 18 tahun, sejak kekalahan 0-2 dari Swiss di Euro 2008, pemain berusia 41 tahun itu tidak bermain satu menit pun dalam laga kompetitif Portugal.

Pelatih tim nasional Jorge Jesus menjelaskan setelah pertandingan bahwa sebenarnya ada rencana untuk memainkan Ronaldo sebagai pemain pengganti, tetapi situasi dan skor tipis membuat masuknya satu penyerang tambahan tidak memungkinkan.

"Rencana saya adalah memainkannya di babak kedua, tetapi jalannya pertandingan berkata lain. Tidak masuk akal memasukkan penyerang dengan karakteristik seperti dirinya," jelas Jesus soal pemikirannya.

Namun, pelatih tim nasional Portugal itu tidak bisa memahami frustrasi yang jelas terlihat dari superstarnya. "Mengapa dia tidak berterima kasih kepada fans? Kalian harus menanyakan itu langsung kepadanya. Saya tidak bisa membaca pikirannya, tetapi saya akan mengetahuinya ketika berbicara dengannya."

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Portugal diuntungkan blunder fatal kiper Norwegia

Di Stadion Ullevaal di Oslo, ibu kota Norwegia, Portugal unggul lebih dulu pada Minggu malam lewat gol jarak jauh Joao Felix pada menit ke-17.

Setelah Norwegia terus menekan dengan sia-sia pada babak pertama dan menciptakan keunggulan peluang yang jelas, Erling Haaland kemudian menunjukkan kewaspadaannya sesaat setelah jeda. Kiper Portugal Diogo Costa hanya bisa menepis tendangan bebas Martin Ödegaard ke depan, dan penyerang Manchester City itu berhasil menyambar bola rebound.

Namun, karena kiper Norwegia Örjan Nyland juga melakukan blunder fatal tak lama kemudian, Portugal mampu memberi respons cepat. Saat membangun serangan, Nyland mengoper bola langsung ke kaki Ramos, yang dengan apik menaklukkan sang kiper dari jarak sekitar 20 meter lewat sebuah cungkilan.