Sebuah laporan media pada hari Senin ini menyebutkan bahwa seorang pemain Barcelona sangat diincar oleh salah satu klub Liga Inggris pada bursa transfer musim panas yang sedang berlangsung.

Menurut surat kabar "The Sun", Aston Villa berencana mengontrak gelandang Barcelona Marc Bernal dengan mahar 30 juta pound sterling.

Pemain berusia 19 tahun itu tampil menonjol sebagai salah satu bakat terbaik di klub juara Liga Spanyol tersebut usai menjalani musim yang istimewa pada 2025-2026.

Ia bermain dalam 33 pertandingan dan mencetak lima gol di seluruh ajang, ketika anak-anak asuh Hansi Flick meraih gelar La Liga.

Flick memandang Marc Bernal sebagai bintang penting untuk masa depan, dan Barcelona telah menyatakan bahwa ia "tidak boleh diganggu gugat".

Namun Aston Villa tetap ingin menguji ketegasan Barcelona setelah Unai Emery menempatkannya di puncak daftar keinginannya.

Pelatih asal Spanyol itu dikenal sebagai salah satu pengagum berat Bernal, dan ia telah meminta klub Aston Villa untuk mengajukan tawaran guna merekrut sang pemain.

"The Sun" mengetahui bahwa Aston Villa bersiap mengajukan tawaran senilai 30 juta pound sterling untuk merekrut Bernal.

Peraih gelar Liga Europa musim lalu itu memimpin persaingan untuk mengontraknya, dengan Emery berupaya keras merampungkan kesepakatan ini.

Barcelona sudah menolak tawaran-tawaran dari klub-klub yang berkisar 25 juta pound sterling.

Manchester City juga mengirimkan pertanyaan kepada Barcelona terkait Bernal, tetapi ketertarikan mereka langsung ditolak.

Barcelona menegaskan kepada City bahwa Bernal tidak untuk dijual "dalam kondisi saat ini", yang mengisyaratkan bahwa pintu kepergiannya tidak sepenuhnya tertutup.

Manchester City berupaya memperbarui pilihan di lini tengahnya di tengah spekulasi yang mengaitkan Rodri dengan Real Madrid.

Bernal juga diminati oleh klub-klub Arsenal, Chelsea, Manchester United, dan Atletico Madrid.

Arsenal telah memantau sang pemain sejak beberapa waktu lalu, dengan pelatih Mikel Arteta yang berupaya memperkuat lini tengah lapangan.

Pada saat yang sama, Manchester United mengirimkan dua pemandu bakat untuk memantaunya, sementara Chelsea dan Atletico Madrid menunggu sikap Barcelona berubah di masa depan.

Bernal mengawali karier sepak bolanya di akademi La Masia yang tersohor milik klub Barcelona pada usia enam tahun, dan menapak jenjang tim sebagai bagian dari kelompok berbakat klub bersama Lamine Yamal dan Pau Cubarsi.