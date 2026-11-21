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Noni Madueke menilai terus terang penampilan Arsenal setelah mereka bermain imbang dramatis 2-2 melawan Newcastle United pada Sabtu. Meski mencetak gol penyama kedudukan yang menjaga keunggulan Arsenal di puncak klasemen Liga Primer Inggris, sang winger frustrasi karena kelengahan timnya nyaris membuat mereka kalah.

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Dua babak yang berbeda di St James' Park

Winger Arsenal, Madueke, mengungkapkan kekecewaannya karena timnya gagal mempertahankan dominasi dalam laga yang membuat mereka frustrasi di Tyneside. Pemuncak klasemen Liga Primer Inggris itu tampak mengendalikan pertandingan sepenuhnya pada babak pertama, tetapi akhirnya harus puas dengan satu poin setelah babak kedua yang kacau membuat momentum beralih jauh ke pihak Newcastle.

Madueke menyampaikan analisisnya kepada Sky Sports tepat setelah peluit akhir. Pemain internasional Inggris itu menilai tim tamu mungkin terlena setelah mengawali pertandingan dengan dominan. "Wajar jika disebut pertandingan dengan dua babak yang berbeda," jelas sang winger. "Menurut saya, kami tampil luar biasa di babak pertama dan seharusnya unggul setidaknya tiga gol saat turun minum. Pada akhirnya, menurut saya hasil 2-2 itu adil ," tambahnya.

Hasil imbang di St James' Park mengakhiri rentetan lima kemenangan beruntun Arsenal di Liga Primer Inggris. Meski masih nyaman di puncak klasemen dengan keunggulan enam poin atas Brighton di posisi kedua, yang akan bertandang ke markas Hull pada Minggu dan masih memiliki satu pertandingan lebih banyak untuk dimainkan, Newcastle tetap berada di peringkat ke-12 dengan 13 poin dari 11 laga.

Eze dan Madueke memimpin serangan

Tim tamu mengawali laga dengan baik ketika Eberechi Eze membuka keunggulan pada menit ke-33, setelah Kai Havertz merebut bola dari Lewis Hall. Madueke memuji kontribusi rekan setimnya itu terhadap dominasi taktis mereka pada awal pertandingan. "Luar biasa untuknya. Dia melakukan pergerakan yang bagus dan menuntaskannya dengan baik. Dia membawa kami unggul dan gol itu menjadi pemicu momentum besar yang kami miliki di babak pertama," ujarnya.

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Namun, keadaan berubah ketika kesalahan yang jarang dilakukan Martin Odegaard memberi Harvey Barnes kesempatan untuk menyamakan kedudukan, sebelum Malick Thiaw membawa Newcastle unggul. Setelah David Raya terpaksa keluar karena cedera, Arsenal tampak rapuh hingga Madueke mengambil inisiatif ketika pertandingan tersisa 12 menit. Tembakan mendatarnya menembus kerumunan pemain di kotak penalti. Meski Lukas Hornicek mungkin merasa seharusnya bisa menahannya, gol itu menunjukkan kegigihan dan kejelian taktis Madueke sepanjang pertandingan.

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Berpegang pada rencana taktis

Sumber utama frustrasi Madueke adalah periode 20 menit setelah jeda ketika Arsenal kehilangan kendali atas pertandingan. Setelah tampak tak tersentuh selama 45 menit pertama, serangkaian kesalahan memungkinkan Newcastle mengambil alih inisiatif. "Pada babak kedua, kami tidak tampil sesuai standar kami dalam 20 menit pertama. Ketika Anda membuat para suporter dan tim ini percaya diri, pertandingan menjadi sulit," aku Madueke.

Kegagalan Arsenal menjalankan instruksi taktis menjadi tema yang berulang dalam pembahasan seusai laga. Hasil itu sekaligus mengakhiri rangkaian 21 pertandingan Liga Primer Inggris tanpa hasil imbang sejak mereka bermain 2-2 melawan Wolves pada Februari. Madueke berbicara terus terang soal hilangnya fokus timnya dan menduga babak pertama yang berjalan nyaman mungkin justru merugikan mereka. "Anda tahu apa yang akan dihadapi saat melawan Newcastle di kandang mereka. Dalam 20 menit pertama babak kedua, kami tidak berpegang pada prinsip kami sendiri. Saya tidak tahu apakah kami terlalu santai setelah penampilan kami di babak pertama," ungkap sang winger.

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Perkembangan individu dan kepercayaan pelatih

Bagi Madueke, gol itu merupakan hasil dari instruksi khusus Mikel Arteta mengenai posisi dan pergerakannya di sepertiga akhir lapangan. Sang winger mengungkapkan bahwa ia bekerja erat dengan staf pelatih untuk meningkatkan kemampuannya membaca situasi. "Pelatih terus mengingatkan saya untuk selangkah lebih maju dalam membaca permainan. Saya mengambil risiko dan berusaha tetap dalam posisi tidak offside. Ketika mendapatkan bola dan ruang itu, saya tahu saya harus mencetak gol," jelasnya.

Meski frustrasi bersama tim karena kehilangan poin, Madueke tetap positif mengenai perkembangannya dan perannya dalam skuad. Saat ini ia merasa perkembangannya berada di jalur yang baik, meski mengakui masih ada yang harus dikerjakan untuk mencapai potensi penuhnya. "Saya merasa baik. Masih ada hal-hal yang bisa saya tingkatkan, tetapi saya merasakan kepercayaan dari pelatih dan rekan-rekan setim," pungkas sang winger.