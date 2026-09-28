"Tidak Bermain": Reaksi Mengejutkan Cristiano usai Peluit Akhir Laga Portugal Kontra Norwegia

Sebuah laporan media mengungkap reaksi Cristiano Ronaldo, setelah peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan Portugal melawan tuan rumah Norwegia, kemarin Minggu, pada matchday kedua fase grup UEFA Nations League.

Di usia 41 tahun, Cristiano Ronaldo tidak bermain satu menit pun dalam pertandingan Norwegia melawan Portugal di UEFA Nations League, yang dimenangkan timnya (2-1) berdasarkan keputusan Jorge Jesus.

Sang pelatih mengatakan sebelum pertandingan dimulai, untuk menjelaskan keputusannya menempatkan Ronaldo di bangku cadangan: "Hari ini adalah hari ketiga. Ronaldo bermain sekitar 70 menit dalam pertandingan melawan Wales, dan saya merasa dia tidak bisa tampil sebagai starter dalam dua pertandingan beruntun hari ini."

Ia melanjutkan: "Kami menginginkan Ronaldo dalam empat pertandingan ini, meski hanya beberapa menit saja, tetapi kami menginginkannya di lapangan."

Di sisi lain, surat kabar "Mundo Deportivo" menyebutkan bahwa setelah peluit panjang, dan ketika seluruh rekan setimnya, baik pemain inti maupun cadangan, menuju tribun Stadion Olival tempat para pendukung mereka berada untuk berterima kasih atas dukungan mereka dan merayakan kemenangan, Ronaldo langsung menuju ruang ganti.

Hal ini sedikit mengejutkan, terutama karena Cristiano menunjukkan beberapa isyarat positif selama pertandingan, ketika ia menyempatkan diri menyapa para pemain yang diganti pada babak kedua, terutama Gonzalo Ramos, yang menggantikannya dalam susunan pemain inti.

Terakhir kali Cristiano Ronaldo menghabiskan 90 menit di bangku cadangan bersama timnas Portugal adalah pada Juni 2024, dalam pertandingan persahabatan melawan Kroasia, yang digelar di Estádio do Jamor di Lisbon sebagai persiapan menuju Piala Eropa.

Dalam pertandingan resmi, terakhir kali ia ditempatkan di bangku cadangan adalah pada fase grup Piala Eropa 2008, melawan Swiss, ketika Portugal sudah lolos ke babak berikutnya.