Kritik yang dilontarkan kepada Jose Mourinho, pelatih Real Madrid, semakin tajam usai timnya kalah 2-1 dari rival tradisional mereka, Atletico Madrid, dalam derbi ibu kota Spanyol pada pekan ketujuh Liga Spanyol. Hasil ini membuat Real Madrid melorot ke peringkat keempat dan tertinggal 6 poin dari pemuncak klasemen, Barcelona.

Arda Guler memulai pertandingan sebagai starter dan mengisi posisi sayap kanan, sebelum Mourinho memutuskan untuk menariknya keluar pada menit ke-54.

Setelah Arda Guler ditarik keluar, Kylian Mbappe mengambil alih tugas mengeksekusi bola-bola mati Real Madrid selama sekitar setengah jam, tetapi ia tidak memberikan pengaruh. Sementara itu, satu-satunya gol tim dalam pertandingan ini datang dari bola mati yang dieksekusi Bernardo Silva, yang masuk ke lapangan pada menit ke-82.

Seiring bertambahnya tanda tanya seputar pilihan-pilihan Mourinho, kritik terhadap pelatih asal Portugal itu pun kian meningkat, terutama terkait ketergantungan pada Arda Guler dalam mengeksekusi bola mati. Paco Gonzalez, komentator radio "Cadena Cope", mempertanyakan pilihan yang tersedia bagi Real Madrid dalam mengeksekusi bola mati saat Arda Guler tidak ada: "Apakah tidak ada satu pemain pun selain Arda Guler?".

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Ia menambahkan, sebagaimana dikutip surat kabar Turki Hurriyet: "Apakah ada pemain di Real Madrid yang menjadi lebih baik dibandingkan musim lalu atau sedang berada dalam kondisi teknis yang lebih baik? Atau di sisi mana Real Madrid menjadi lebih baik dibandingkan musim lalu? Ketika Arda Guler tidak berada di lapangan".

Ia melanjutkan: "Apakah tidak ada satu pemain pun di Real Madrid yang bisa mengeksekusi bola mati? Hanya ada Bernardo Silva, tetapi ia tidak mendapatkan cukup kesempatan bermain. Ketika Arda absen, Mbappe, sang mesin gol tim, yang mengambil alih eksekusi bola mati. Ini seharusnya memberi kita gambaran tentang kualitas skuad Real Madrid".

Ia menyambung: "Skuad ini sama saja dibandingkan musim lalu, dan ada kekurangan pemain yang memiliki kemampuan teknis untuk melepaskan umpan silang. Arda Guler dan Bernardo Silva adalah pemain paling kreatif di tim ini, tetapi Mourinho tidak akan pernah berpikir untuk memainkan keduanya bersama di lini tengah dalam laga-laga penting, karena ia masih memberikan penghormatan berlebihan kepada nama-nama besar".

Ia menambahkan: "Gaya bermain yang diterapkan Mourinho dan filosofi sepak bolanya sama sekali tidak berkembang. Ini adalah gaya yang sama seperti yang ia terapkan 20 tahun lalu".