Tidak berhenti di Sibari... Bayern memanaskan bursa transfer dengan pemain baru yang pernah tampil di Piala Dunia

Bayern Munich mengguncang bursa transfer musim panas dengan dua langkah gemilang, setelah mencapai kesepakatan dengan Eintracht Frankfurt untuk mendatangkan bek sayap asal Jerman, Nathaniel Brown, dengan nilai transfer 55 juta euro.

Penandatanganan kontrak dengan Brown ini terjadi hanya beberapa hari setelah raksasa Bavaria itu menyelesaikan transfer pemain asal Maroko, Ismail Saibari, yang didatangkan dari PSV Eindhoven dengan nilai yang sama, yaitu 55 juta euro, dalam kesepakatan yang diselesaikan pekan lalu dan diungkap secara eksklusif.

Jurnalis tepercaya Fabrizio Romano, pakar bursa transfer, menjelaskan bahwa kesepakatan Bayern dengan Brown tidak diragukan lagi, karena klub telah menyepakati persyaratan pribadi dengan sang pemain beberapa minggu sebelumnya, sebelum menyelesaikan negosiasi dengan Eintracht mengenai nilai transfer sebesar 55 juta euro.

Menurut Romano, melalui akunnya di platform “X”, kontrak bek sayap asal Jerman tersebut dengan Bayern Munich akan berlaku hingga Juni 2031, sebuah langkah yang menegaskan keinginan klub untuk membangun proyek jangka panjang di sisi kiri.

Sebelumnya, Nathaniel Braun berhasil mencetak gol kelima untuk tim nasional Jerman saat melawan Curaçao, dalam pertandingan fase grup Piala Dunia 2026.

Dengan langkah ini, Bayern telah menghabiskan 110 juta euro dalam satu minggu untuk memperkuat skuadnya, melalui dua transfer Seibari dan Brown, sebagai sinyal jelas kepada para pesaingnya di level domestik dan Eropa bahwa fase pembangunan kembali telah dimulai dengan kuat.

Penandatanganan kontrak dengan Sibari dari PSV Eindhoven telah dilakukan pekan lalu senilai 55 juta euro, sehingga bersama Braun, keduanya menjadi duo pemain yang diandalkan Bayern untuk memperkuat lini serang dan pertahanannya menjelang dimulainya musim baru.