Seiring banjir gol Füllkrug bersama SV Werder Bremen, dalam beberapa pekan terakhir seruan agar ia kembali ke timnas Jerman semakin gencar. Klopp, sebaliknya, lama enggan berkomentar, tetapi dalam wawancara saat jeda pertandingan Liga Champions antara Bayern Munich dan Arsenal yang menyita perhatian, ia menegaskan: "Niclas Füllkrug berusia 33 tahun. Itu bukan salah saya!" Sementara itu, setelah berulang kali ditanya, sang pemain senior justru berharap agar perbincangan soal itu mereda.

"Saya tidak begitu senang dengan semua pernyataan yang saya sampaikan dalam wawancara saat jeda pertandingan," kata Klopp sambil tersenyum kepada DFB.TV saat mengumumkan skuad untuk pemusatan latihan kedua selama menjabat sebagai pelatih timnas Jerman. Namun, pelatih berusia 59 tahun itu tidak sedang menyindir diri sendiri terkait ucapannya soal "salah saya", yang sempat memicu perdebatan. Kemungkinan besar, ia justru merujuk pada pernyataannya yang kurang tepat mengenai peran Harry Kane dan sistem Vincent Kompany di klub tersukses Jerman itu, yang menurut pengakuannya sendiri "tidak ia pahami". Setelah itu, Klopp dihujani kritik tajam. Terutama karena sikapnya dinilai lebih menyerupai pengamat televisi daripada pelatih timnas Jerman. Peran sebagai pengamat televisi itu pernah dijalaninya di Magenta pada Piala Dunia 2026.

Namun, Klopp menegaskan bahwa ia tetap berpegang pada pernyataannya tentang Füllkrug. Ia hanya menyebutkan "fakta". "Lalu dia tampil di Sportstudio dan saya berpikir: Sekarang kami sudah begitu banyak berbicara tentang satu sama lain, kami juga bisa berbicara langsung. Kami melakukannya jauh sebelum pengumuman skuad," tambahnya. Itu adalah "pertama kalinya" keduanya berbincang. Meski demikian, percakapan itu terasa seolah mereka sudah saling mengenal sejak lama.

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Mengapa Jürgen Klopp memanggil kembali Niclas Füllkrug? Keputusan yang "relatif mudah"

Ia juga menjelaskan alasan dari sisi permainan di balik kembalinya Füllkrug setelah absen lebih dari setahun. "Dia punya pengaruh luar biasa terhadap permainan. Bukan hanya melalui gol-golnya, tetapi juga dari cara dia tampil. (…) Saya rasa, tidak di setiap fase kariernya dia bisa memberikan pengaruh seperti itu kepada sebuah tim. Di Bremen, dia bisa melakukannya. Ketika merasa seperti di rumah sendiri, kita bisa melihat apa yang terjadi. Pada dasarnya, itulah perasaan yang ingin kami berikan kepada para pemain, meskipun kami tidak sering bersama mereka," kata Klopp.

Füllkrug, yang mencetak 12 gol dalam 10 pertandingan resmi sejak kembali ke Bremen, saat ini merupakan pencetak gol terbanyak asal Jerman di lima liga top Eropa. "Kalau Piala Eropa digelar besok, meskipun saat ini turnamen itu tidak berlangsung, tentu kami akan membawanya," tegas Klopp, lalu menambahkan: "Dari sudut pandang itu, keputusan untuk memanggilnya relatif mudah."

Kapan terakhir kali Niclas Füllkrug bermain untuk Jerman?

Sejak menjalani debut di bawah Hansi Flick hampir tepat empat tahun lalu, Füllkrug telah mencatatkan 24 penampilan untuk timnas Jerman dan mencetak 14 gol. Namun, penampilan terakhirnya terjadi pada musim panas 2025 di putaran final Nations League. Ia terakhir kali masuk skuad pada September tahun itu.

Füllkrug kemudian berterima kasih kepada rekan-rekan setimnya di Bremen. "Saya senang dipanggil. Saya mendapat manfaat dari penampilan bagus tim kami dan menganggap ini sebagai pengakuan yang luar biasa bagi seluruh tim," katanya seperti dikutip di situs resmi klub.

Sementara itu, dibandingkan dengan pemanggilan sebelumnya, Jonathan Burkardt (Eintracht Frankfurt) dan Nick Woltemade (Juventus) tidak masuk skuad. Selain Füllkrug, Kai Havertz (Arsenal) dan rekan setim Burkardt, Younes Ebnoutalib, disiapkan untuk lini serang. Bintang muda Gladbach, Wael Mohya, juga menjadi wajah yang benar-benar baru di timnas Jerman.