"Kami banyak bekerja secara taktis dan banyak dari apa yang kami inginkan terasa sangat mudah bagi Bamba, karena itu memang ada dalam naturenya," jelas Klopp sebelum pertandingan pada Minggu malam di mikrofon ARD, tentang alasan ia memasukkan gelandang TSG Hoffenheim itu ke starting XI pada debut kandangnya sebagai pelatih tim nasional Jerman.

"Dia memicu trigger untuk pressing, seorang pesepakbola yang luar biasa, kuat secara teknik," puji Klopp berdasarkan kesan dari sesi latihan yang ditinggalkan Conte. Selain itu, ia juga menjelaskan apa yang secara khusus menjadi keunggulan sang debutan dan membuatnya menonjol di dalam tim DFB: "Dia juga punya mentalitas mencuri bola, yang di tim ini masih belum begitu menonjol. Dan memiliki seseorang yang melakukan persis itu dan selain itu juga bisa bermain bagus di antara lini - tidak banyak yang seperti itu. Karena itulah kami akan melihat Bamba hari ini," kata Klopp.

Sudah pemanggilan Conte, yang pada musim panas kembali ke klub induknya Hoffenheim setelah masa peminjaman di Karlsruher SC dan SV Elversberg dan baru memiliki sebelas pertandingan Bundesliga, datang sangat mengejutkan. Pada debut Klopp di Belanda (1:1) pada Kamis, Conte masih menjadi pemain dari skuad perdana berisi 24 orang yang dicoret pelatih DFB itu dari skuad pertandingan.

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Karena itu, lebih tak terduga lagi, pemain 23 tahun itu kini dimainkan sejak awal melawan Yunani, dan di lini tengah antara lain dipilih dibanding Nadiem Amiri atau Florian Wirtz. "Saya sangat senang untuknya, dia juga sangat senang. Kalau saya berada di posisinya, saya akan gugup, tapi dia tidak terlihat seperti itu," canda Klopp sebelum laga internasional pertama Conte.

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Pemain kelahiran Saarbrücken itu musim lalu mencuri perhatian dengan penampilan kuat bersama Elversberg di 2. Bundesliga, dan memberi kontribusinya terhadap promosi SVE. Untuk Hoffenheim, pemain tim nasional baru itu tampil sebagai starter dalam tiga dari empat pertandingan liga pertama musim baru, dan di semua kompetisi pada 2026/27 sejauh ini ia mencatatkan tiga assist dalam enam penampilan.