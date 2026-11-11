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Zinedine Zidane, pelatih timnas Prancis, mengumumkan absennya Kylian Mbappe dari pertandingan yang dinanti melawan timnas Italia besok Kamis, dalam rangka matchday kelima fase grup UEFA Nations League, setelah beredar kabar mengenai perselisihan di antara keduanya.

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Zidane mengatakan dalam konferensi pers yang digelar hari Rabu ini, sebagaimana dikutip jaringan RMC Prancis: "Kylian akan absen pada laga besok. Ia merasakan nyeri ringan, dan seperti biasa kami tidak ingin mengambil risiko apa pun. Ini hal yang disayangkan, tetapi merupakan bagian dari sepak bola, dan saya berharap ia bisa bersama kami pada hari Minggu (dalam laga melawan Turki pada pekan terakhir)."

Menurut sejumlah laporan Prancis, Mbappe mengalami gangguan pada otot hamstring, selain itu ia juga tidak mengikuti latihan bersama tim nasional yang terakhir hari ini, dan hanya menjalani perawatan, hanya 24 jam sebelum menghadapi Italia di Milan.

Krisis fisik Mbappe datang pada waktu yang sensitif, setelah laporan-laporan lain, terutama dari surat kabar "L'Equipe", membicarakan adanya hubungan yang sama sekali tidak harmonis antara kapten tim nasional dan pelatih barunya, dibandingkan dengan hubungan yang terjalin antara sang pemain dan pelatih sebelumnya, Didier Deschamps.

Akar ketegangan itu bermula dari pemusatan latihan pertama Zidane sebagai kepala staf teknik, ketika ia memutuskan menurunkan Mbappe di posisi sayap kiri, dengan mengandalkan Dembele di jantung serangan, sebuah keputusan yang ditafsirkan sebagai perubahan posisi bintang asal Madrid itu dalam skema serangan, terlebih ia lebih menyukai bermain di posisi penyerang murni belakangan ini.

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Zidane: Mbappe tidak bahagia

Mengenai kondisi psikologis penyerang Real Madrid itu, Zidane berkata: "Saya melihatnya dalam keadaan baik. Buktinya ia masih bersama kami. Ia tidak bahagia, dan ia ingin bermain besok, tetapi kami tidak boleh mengambil risiko, karena musim masih panjang."

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Cedera Mbappe datang di saat tim nasional Prancis dilanda rentetan absennya pemain, setelah sebelumnya Zidane mengumumkan Aurelien Tchouameni dan Marcus Thuram keluar dari rencananya.

Pelatih Prancis itu berkata soal banyaknya cedera: "Saya yang memilih pemain, dan terkadang terjadi hal-hal yang tidak bisa kami kendalikan. Periode November, dengan pertandingan liga dan Liga Champions Eropa, harus diterima. Hal ini disayangkan, dan bagi pelatih ini sesuatu yang mengerikan, tetapi kami tidak punya pilihan lain."

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Zidane menjelaskan alasan pemanggilan Mayulu

Zidane berbicara tentang pemanggilan Senny Mayulu, dengan mengatakan: "Saya menyukai segalanya tentang dia, saya menyukai kualitas teknisnya dan apa yang ia tampilkan. Tentu saja, ia pemain yang ada dalam daftar. Kami berusaha melakukan segala sesuatu secara logis. Kami tidak hanya mencari pemain tim nasional U-21, kami punya daftar, dan ketika ada yang absen kami memanggil pengganti."

Zidane: Kami punya pemain untuk tampil bagus

Mengenai ambisi Prancis meski dilanda absennya para pemain, Zidane berkata: "Kami akan mencari keseimbangan agar tim berada dalam kondisi sebaik mungkin. Kami punya pemain yang mampu tampil bagus meski menghadapi segala keadaan. Ketika kami tidak punya pilihan, kami turunkan para pemain dan berusaha meraih kemenangan."

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Zidane menentukan posisi Diouf dan Zaire-Emery

Zidane menjelaskan bahwa Diouf bermain di posisi berbeda bersama klubnya dibandingkan dengan di tim nasional, sambil menambahkan: "Diouf adalah pemain yang bermain di posisi berbeda bersama klubnya dan bersama kami. Ia bisa bermain di sisi kiri."

Adapun mengenai keserbabisaan posisi Warren Zaire-Emery, ia berkata: "Yang saya inginkan adalah melihat pemain itu. Saya memahami para pelatih di klub, karena ada banyak pertandingan. Sedangkan saya ingin melihatnya dalam kondisi terbaik. Di sisi kanan kami baik-baik saja dengan Malo Gusto dan Sacha Boey. Tujuan saya dengan Warren adalah melihatnya di lini tengah."

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Zidane menjelaskan situasi Cherki

Terkait kondisi Cherki, Zidane berkata: "Menjadi starter di laga? Kita lihat nanti. Ia bersama kami, dan idenya adalah agar ia berada dalam skuad. Kami tahu apa yang ia lalui, tetapi hari ini ia siap. Kami akan menangani situasinya dengan hati-hati, tetapi kami tahu kemampuannya. Pada masa seperti yang sedang kami lalui ini, ia ada dan siap."

Zidane menolak berkomentar soal pencalonan Riner sebagai presiden

Zidane menolak berkomentar tentang pencalonan atlet judo Prancis, Teddy Riner, untuk kursi presiden Prancis, dengan mengatakan: "Saya tidak punya komentar soal itu. Ia telah melakukannya, dan saya hanya mendoakannya semoga beruntung dalam apa pun yang ingin ia lakukan. Itu saja yang bisa saya katakan."

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Zidane membuka pintu bagi Juventus

Sebelum bermain melawan tim nasional Italia, Zidane mengenang kembali kenangannya bersama Juventus, dengan menyinggung peran yang dimainkan pelatih Italia Marcello Lippi dalam kariernya, dan berkata: "Marcello Lippi mengajari saya satu hal: harus selalu terus maju. Ketika saya tiba di Turin, saya tidak bermain dengan baik, dan karena itu media serta suporter tidak menganggap saya berada di level yang diharapkan. Lippi mengatakan bahwa saya harus bermain bersamanya, dan saya pun berpegang pada pendirian saya."

Ia menambahkan: "Menjadi pelatih Juventus? Kenapa tidak, mungkin di masa depan."

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Zidane juga berbicara tentang hal terpenting yang ia pelajari dari sepak bola Italia, dengan mengatakan: "Taktik. Saya ingat bahwa bersama Marcello Lippi kami bekerja setiap hari selama 30 menit pada aspek taktik. Bagi pemain seperti saya yang ingin bermain bola, hal itu terkadang menjengkelkan. Namun saya beruntung melewati pengalaman ini, karena mereka adalah para maestro dalam aspek taktik. Ia memberi saya kepercayaan dan saya berusaha membalas kebaikannya di atas lapangan."