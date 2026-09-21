Pelatih kepala timnas Italia, Roberto Mancini, menegaskan pada Senin, dalam konferensi pers pertamanya setelah kembali menangani "Azzurri", bahwa tujuannya adalah memulihkan kepercayaan sebagian orang dan mengembalikan tim ke posisinya yang tepat, melalui "permainan yang bagus dan dominasi".

Mancini berkata di Coverciano, tempat timnas Italia saat ini berlatih untuk persiapan menghadapi laga UEFA Nations League pada Jumat melawan Belgia: "Saya merasa bersyukur, saya ingin memulihkan kepercayaan mereka yang merasa dikhianati, saya ingin menang".

Mantan pelatih timnas Arab Saudi dan Manchester City itu mengakui bahwa dia memahami kemarahan para pendukung setelah kekecewaan-kekecewaan terakhir timnas Italia, yang absen pada 3 edisi Piala Dunia terakhir secara beruntun, menurut apa yang dilaporkan surat kabar Marca asal Spanyol.

Mancini meyakini bahwa cara terbaik untuk memulihkan kepercayaan mereka adalah dengan meraih hasil-hasil yang bagus.

Dia berkata: "Jika seorang pendukung merasa dikhianati, dia bisa saja marah, dan itu bisa dipahami. Untuk memulihkan kepercayaan mereka, kita harus melakukan segala sesuatu dengan benar dan mengembalikan timnas ke posisinya yang semestinya".

Mancini menyampaikan optimismenya soal kembalinya dia, dan menegaskan: "Saya yakin bahwa kita akan mencapai sesuatu dalam empat tahun ke depan. Saya tidak pernah menyerah".

Dia menjelaskan dengan berkata: "Saya bertujuan membentuk tim yang mendominasi pertandingan, bermain dengan bagus, dan selalu berjuang sekuat tenaga. Kamu tidak bisa selalu menang, tetapi kami akan turun ke lapangan untuk melakukan itu".

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Fase baru timnas Italia di bawah kepemimpinan Mancini akan dimulai dengan pertandingan-pertandingan resmi, tanpa menjalani laga uji coba apa pun, sehingga sang pelatih menganggap perlu mempercepat proses membangun tim demi "memahami" para pemain yang dimilikinya dengan cepat.

Mancini juga mengakui perasaannya yang membuncah saat kembali ke timnas Italia setelah tiga tahun, dia berkata: "Ketika saya kembali, saya sangat bahagia. Kami telah melewati momen-momen yang luar biasa bersama".

Setelah Italia bermain melawan Belgia pada Jumat di Roma dalam laga pertama kompetisi Grup Satu UEFA Nations League, mereka akan menghadapi Turki di kandang lawan pada 28 September, sebelum berhadapan dengan Prancis pada 2 Oktober mendatang.

Mancini sebelumnya pernah membawa timnas Italia meraih gelar Euro 2020, sebelum gagal membawa Azzurri lolos ke putaran final Piala Dunia 2022, yang setelah itu dia pergi. Kembalinya dia saat ini terjadi setelah pengunduran diri Gennaro Gattuso menyusul kegagalan lolos ke Piala Dunia 2026.

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