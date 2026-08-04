Laporan media Spanyol menegaskan bahwa pemain Brasil, Vinicius Junior, menolak tawaran yang diajukan manajemen Real Madrid untuk memperpanjang kontraknya, meski sebelumnya telah tercapai kesepakatan awal pada akhir musim 2024/2025.

Sikap mundur pemain dari kesepakatan itu muncul dalam upaya menaikkan gajinya setelah bergabungnya Kylian Mbappe, yang menjadi bintang tim utama dan menyusutkan peran Vinicius ke posisi pelengkap. Sejak saat itu, sang pemain menuntut perlakuan finansial yang setara dengan pemain Prancis tersebut.

Surat kabar "Diario AS" menyebutkan bahwa Vinicius meminta bonus perpanjangan yang setara dengan bonus penandatanganan yang diterima Mbappe saat bergabung, ditambah persentase lebih tinggi dari hak citranya. Namun Real Madrid telah mengajukan tawaran finalnya dan tetap teguh pada pendiriannya.

Hanya tersisa empat bulan sebelum pemain memasuki periode bebas yang memungkinkannya bernegosiasi dengan klub mana pun tanpa persetujuan Real Madrid.

Ketegangan yang Meningkat

Ketegangan antara kedua belah pihak dimulai setelah musim pertama Mbappe bersama Real Madrid. Jurnalis Aritz Gabilondo menjelaskan dalam program "El Larguero" di radio "Cadena SER", bahwa perselisihan pertama terjadi di Piala Dunia Antarklub, ketika Vinicius memprotes keputusan Xabi Alonso yang mencadangkannya pada laga semifinal, sebelum akhirnya sang pelatih menarik keputusannya.

Sejak saat itu hubungan keduanya memburuk, sehingga membuka pintu kepergian sang pemain pada bursa transfer musim panas kali ini. Sementara itu, jurnalis Marcos Lopez mengomentari: "Real Madrid tidak bisa membiarkan pemain kedua mereka, yang dua tahun lalu menjadi bintang tim utama, sampai pada situasi ini empat bulan sebelum memasuki periode bebas."

Sikap Klub Soal Bonus Perpanjangan

Real Madrid menolak memberikan bonus perpanjangan kepada Vinicius, dengan menganggap bahwa menerimanya akan membuka pintu bagi tuntutan serupa dari Bellingham, Valverde, dan lainnya. Gabilondo mengutip kasus Mbappe dan Paris Saint-Germain, seraya menegaskan bahwa "hal-hal semacam ini tidak berakhir baik".

Ia menambahkan bahwa Vinicius sudah tidak lagi berada dalam posisi yang memungkinkannya menuntut kontrak serupa dengan kontrak Mbappe: "Kita berbicara tentang proyek masa depan Real Madrid, dan Vinicius bukan pemain yang sama seperti dua tahun lalu. Klub menawarkan kontrak besar, tetapi level pemain menurun, berbeda dengan apa yang terjadi pada Neymar dan Barcelona."