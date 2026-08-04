Real Madrid menghadapi dilema nyata dalam urusan perpanjangan kontrak bintang Brasil mereka, Vinicius Junior, di mana klub Kerajaan itu berupaya keras untuk menghindari preseden berbahaya yang bisa membuka pintu bagi gelombang tuntutan finansial berlebihan dari bintang-bintang lain di tim, di saat sang pemain terus menolak tawaran perpanjangan yang diajukan kepadanya.

Program "El Larguero" di radio Spanyol "Cadena SER" mengungkap bahwa Vinicius menuntut bonus perpanjangan besar yang setara dengan bonus tanda tangan yang diperoleh Kylian Mbappe saat bergabung dengan Real Madrid, ditambah persentase lebih besar dari hak citranya, sesuatu yang ditolak klub secara tegas karena khawatir menciptakan preseden yang mengancam stabilitas struktur finansial tim.

Analis olahraga Marcos Lopez memperingatkan bahaya memenuhi tuntutan Vinicius, dengan mengatakan dalam program yang sama: "Saya memahami mengapa Real Madrid menolak memberinya bonus perpanjangan; karena hal itu bagi saya tampak sebagai ketidakadilan besar bagi seorang pemain, jika ia diminta membayar bonus untuk memperpanjang kontraknya. Jika kita menerima ini, akan datang Bellingham, lalu Valverde, lalu yang lainnya... dan urusan ini tidak akan berakhir baik."

Lopez mencontohkan kasus Kylian Mbappe dengan Paris Saint-Germain sebagai contoh nyata bahaya menyerah pada tuntutan finansial para bintang, seraya menambahkan: "Lihatlah apa yang terjadi di Paris dengan Mbappe; biasanya urusan tidak berakhir baik ketika Anda membuka pintu ini."

Krisis ini datang pada waktu yang genting, di mana hanya tersisa 5 bulan sebelum Vinicius dapat bernegosiasi secara bebas dengan klub mana pun di dunia mulai Januari mendatang, yang menempatkan Real Madrid pada persamaan sulit: menyerah pada tuntutan sang pemain dan menciptakan preseden berbahaya, atau mengambil risiko kehilangannya secara gratis.

Menurut surat kabar Spanyol "Diario AS", memburuknya hubungan antara Vinicius dan klub dimulai sejak bergabungnya Mbappe, yang menjadi bintang utama tim dalam sekejap, sehingga peran pemain Brasil itu menurun menjadi peran sekunder yang tidak ia terima, dan mendorongnya untuk menuntut perlakuan yang sama dengan pemain Prancis tersebut.

Aritz Aramendi (Aritz Abelundo), pembawa acara program "El Larguero", menunjukkan bahwa Vinicius tidak lagi berada dalam posisi yang memungkinkannya memaksakan syarat-syaratnya, dengan mengatakan: "Kita berbicara tentang proyek Real Madrid di masa depan, dan Vinicius tidak seperti dua tahun lalu. Klub menawarkan kepadanya kontrak besar, tetapi ia tidak lagi menjadi pemain seperti dulu, dan saya rasa levelnya sedang menurun."

Tampaknya Real Madrid bertekad pada sikap penolakan mereka untuk memberi Vinicius bonus perpanjangan, meski hal itu berujung pada kepergiannya, sebagai pesan jelas bagi bintang-bintang lain di tim bahwa klub tidak akan menyerah pada tekanan apa pun yang bisa menciptakan preseden yang mengancam stabilitas finansial mereka dalam jangka panjang.