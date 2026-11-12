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Thibaut Courtois mengkritik kepergian mantan pelatih Xabi Alonso dari Real Madrid dalam wawancara dengan Sky Sports. Kiper itu juga mengungkapkan bahwa ia tidak menyadari pesan dari pengganti Alonso, Jose Mourinho, selama dua minggu.

Courtois kembali berlatih di bawah Mourinho setelah sempat terjadi kesalahpahaman komunikasi saat Piala Dunia. Menurut kiper timnas Belgia itu, penyebabnya adalah penerbangan jarak jauh tanpa koneksi internet serta perbedaan waktu setelahnya.

Baru setelah Mourinho menghubunginya lagi seusai sebuah pertandingan, Courtois mulai curiga dan meminta petinggi Real Madrid memastikan bahwa pengirim pesan itu memang pelatih baru Los Blancos. "Tapi sekarang semuanya baik-baik saja," kata pemain berusia 34 tahun itu.

Bagi Courtois dan Mourinho, kerja sama di ibu kota Spanyol ini merupakan babak kedua mereka bersama. Dua belas tahun lalu, keduanya pernah bekerja sama di Chelsea dalam ajang Liga Primer.

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Courtois secara terbuka menyambut penunjukan Mourinho: "Selalu menyenangkan bisa bekerja dengannya lagi. Dia pelatih yang luar biasa dan saya menantikan kembalinya dia."

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Thibaut Courtois: Begini perubahan Jose Mourinho seiring waktu

Courtois melihat perubahan pada sang pelatih, baik dalam pendekatan melatih maupun secara pribadi. Dibandingkan ketika mereka bekerja sama di Stamford Bridge, pelatih asal Portugal itu kini lebih tenang tanpa kehilangan wibawanya di ruang ganti.

"Saya rasa dia sendiri pernah mengatakan bahwa dia masih bisa menjadi sedikit lebih dewasa. Dengan segala pengalamannya, menurut saya dia terkadang juga sedikit lebih santai," kata Courtois. Ia melanjutkan: "Saya ingat, di ruang ganti Chelsea dia tampil lebih percaya diri dan memberikan kesan adanya tekanan yang lebih besar. Hal itu masih ada sampai sekarang, tetapi dibandingkan dengan yang saya ingat dari dua belas tahun lalu, menurut saya intensitasnya sedikit berkurang." Bagi kiper tersebut, dalam situasi Madrid saat ini, "Saya rasa itulah yang kami butuhkan."

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Courtois berbicara dengan nada yang jauh lebih reflektif mengenai pendahulu Mourinho, Xabi Alonso. Mantan pelatih Leverkusen itu harus meninggalkan jabatannya setelah hanya 34 pertandingan resmi.

Courtois kini membela pelatih asal Spanyol itu dan memuji kualitas kepelatihannya serta keberhasilannya di klub sebelumnya di Bundesliga. "Saya sangat menyukai Xabi Alonso dan caranya bekerja. Saya rasa dia pelatih yang luar biasa," katanya.

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Thibaut Courtois kritik Real atas pemecatan cepat Xabi Alonso

Namun, sang kiper mengakui bahwa kerja sama mereka di Real tidak selalu berjalan mulus: "Saya rasa mungkin dalam beberapa situasi komunikasi antara Xabi Alonso dan para pemain kurang baik, tetapi menurut saya dia memiliki hubungan yang baik dengan banyak pemain."

Courtois hingga kini belum bisa memahami keputusan memecat Alonso lebih awal. Kepergian itu "tidak adil: Saya rasa dalam dunia sepakbola selalu seperti ini: Jika hasilnya tidak bagus, pelatih menjadi orang pertama yang harus menanggung akibatnya".

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Alonso kini bergabung dengan Chelsea, klub yang dulu ditinggalkan Courtois menuju Madrid di tengah berbagai kontroversi. Performa tim asal London itu saat ini naik turun setelah kalah dari AFC Sunderland dan gagal meraih kemenangan melawan Tottenham Hotspur. Mereka pun menempati posisi kelima klasemen.

Meski begitu, Courtois yakin tim asuhan Alonso mampu lolos ke Liga Champions: "Saya benar-benar yakin mereka akan mengakhiri musim di empat besar." Namun, syaratnya para petinggi di Stamford Bridge harus cukup sabar dan memberi pelatih asal Spanyol itu waktu yang memadai untuk bekerja.