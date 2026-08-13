Dalam gugatan perdata tersebut, pria 56 tahun itu menuntut tepat 572.661,18 euro beserta bunga dari sebuah kantor akuntan publik. Alasan perselisihan hukum itu adalah pembelian saham yang gagal dari sebuah perusahaan kecerdasan buatan asal Munchen. Pada 2020, Lehmann menginvestasikan dana sebesar 500.000 euro. Uang tersebut dikelola secara fidusia oleh kantor yang menjadi tergugat.

Awalnya, dalam rangka penambahan modal, wakil juara dunia 2002 itu dijanjikan 500.000 lembar saham dengan harga preferensial satu euro per lembar. Pada saat itu, nilai sebenarnya dari saham tersebut menurut keterangan resmi berada di angka 6,50 euro.

"Saya didekati oleh seorang teman untuk berinvestasi di perusahaannya," kata Lehmann dalam kesaksiannya di Pengadilan Negeri Munchen. Namun, kesepakatan yang direncanakan itu justru mengalami belokan yang tak terduga.

Getty Images

Lehmann: "Saya tidak diberi tahu untuk apa uang saya digunakan"

Perusahaan AI tersebut berniat menggunakan dana likuid segar itu untuk mengakuisisi sebuah usaha alat berat konstruksi. Transaksi ini pada akhirnya gagal karena valuasi perusahaan target jauh lebih rendah daripada yang diasumsikan sebelumnya.

Setelah itu, surat berharga tersebut dengan cepat kehilangan nilainya. Mantan pemain profesional itu menyatakan tidak diberi informasi mengenai proses tersebut: "Saya tidak diberi tahu untuk apa uang saya digunakan."

Lehmann kini menuduh kantor tersebut telah melanggar kewajiban pemberitahuannya. Perusahaan itu disebut telah mengetahui penurunan harga saham, tetapi tidak memperingatkannya. Saat alokasi dilakukan, harganya tinggal 3,50 euro.

Berapa banyak uang yang hilang dari Jens Lehmann dalam bisnis saham ini?

"Saya ingin langsung menjual," tegas Lehmann. Namun, kenalannya saat itu, yang menjabat sebagai direksi perusahaan AI tersebut, disebut telah membujuknya untuk tidak melakukannya. Lehmann menduga belakangan: "Mungkin dia takut harganya turun kalau saya menjual."

Selain itu, pemain yang 61 kali memperkuat tim nasional itu hanya menerima sebagian kecil dari surat berharga yang telah disepakati. "Untuk itu saya seharusnya menerima 500.000 saham. Yang saya dapat hanya 170.000," jelasnya.

Menurut kuasa hukumnya, telah terjadi penipuan terkait nilai sebenarnya. Jika sebuah transaksi tidak jadi terlaksana, maka harus ditawarkan pembatalan dengan pengembalian seperti semula.

IMAGO

Jens Lehmann terakhir kali jadi sorotan karena 1860 Munchen

Pihak lawan menolak tuduhan tersebut dan merujuk pada penyesuaian kontrak, yang membuat harga per saham naik menjadi dua euro.

Mantan kiper itu membantah adanya kesepakatan semacam itu: "Kesan saya, uang saya pada suatu titik hilang begitu saja dan saya tidak tahu apa yang terjadi dengannya." Saat ini, kerugiannya mencapai sekitar 330.000 euro, sementara nilai surat berharganya kini berkisar sedikit di bawah satu euro.

Dengan demikian, Lehmann kembali menjadi sorotan dalam waktu singkat. Terakhir, ia dengan keras membantah laporan tz dari Munchen tentang tilang parkir di Grünwalder Stadion dan melontarkan tuduhan serius terhadap polisi.



