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Inter Miami CF v Cruz Azul - Campeones Cup 2026Getty Images Sport
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"Tidak ada yang melakukannya selain dia": Beckham ungkap kandidat pilihannya untuk Ballon d'Or

Ballon d'Or
D. Beckham
L. Messi
Inter Miami CF vs Cruz Azul
Inter Miami CF
Cruz Azul
Campeones Cup
Inggris
Argentina
AS
Meksiko

Legenda Inggris angkat bicara usai gelar Inter Miami

David Beckham, salah satu pemilik saham Inter Miami sekaligus mantan kapten timnas Inggris, menilai bahwa pemain asal Argentina Lionel Messi layak menyabet penghargaan Ballon d'Or 2026, setelah musim mengesankan yang dipersembahkannya.

Pernyataan Beckham muncul setelah Messi membawa Inter Miami meraih gelar Piala Campeones, usai mencetak gol ke-100 bersama klub asal Amerika itu, dan memberikan assist untuk gol kedua yang dicetak pemain Brasil Casemiro, dalam kemenangan 2-0 atas klub Meksiko Cruz Azul, dini hari tadi, Kamis.

Beckham berkata, sebagaimana disorot oleh lembaga penyiaran Inggris "BBC": "Ketika Anda melihatnya melakukan hal-hal seperti ini, dan ketika Anda melihat apa yang ia persembahkan di Piala Dunia, tidak ada pemain berusia 39 tahun yang mampu melakukan hal itu, dan tampil dengan level seperti ini."

Ia menambahkan: "Dia layak berada di antara para nominasi Ballon d'Or, dan menurut saya, dia harus memenangkannya."

Angka-Angka Luar Biasa di Piala Dunia

Messi mempersembahkan turnamen Piala Dunia yang luar biasa bersama Argentina, setelah mencetak 8 gol dan menciptakan 4 gol lainnya, hingga berkontribusi mengantar timnas negaranya mencapai partai final, sebelum kalah dari Spanyol.

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Inter Miami CF
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Bintang Argentina itu menambah koleksinya menjadi 12 assist dalam sejarah keikutsertaannya di Piala Dunia, termasuk 10 assist di babak-babak gugur, sebuah angka yang belum pernah diraih pemain lain mana pun dalam sejarah turnamen, sebab koleksi terbaik setelahnya tidak melampaui 8 assist.

Messi juga menempati peringkat kedua dalam daftar pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia dengan koleksi 21 gol, di belakang pemain Prancis Kylian Mbappe yang memiliki 22 gol.

Messi Mencatatkan Angka Baru Bersama Inter Miami

Messi mencapai gol ke-100-nya bersama Inter Miami dalam laga melawan Cruz Azul, setelah membuka keunggulan pada menit ke-24 lewat sundulan kepala memanfaatkan umpan silang dari rekannya Luis Suarez.

Bintang Argentina itu mengira dirinya telah menambah gol kedua setelah lolos berhadapan dengan penjaga gawang dan menendang bola masuk ke dalam gawang, namun wasit menganulir gol tersebut karena offside.

Meski begitu, Messi kembali memainkan peran kunci, setelah mengeksekusi tendangan sudut yang disambut Casemiro dan dituntaskan dengan kepalanya ke dalam gawang pada menit ke-81, hingga memastikan Inter Miami meraih gelar pertamanya di turnamen Piala Campeones.

Pencapaian ini datang menyusul pengumuman Messi pada Agustus lalu terkait pensiunnya dari kancah internasional, di samping pembicaraannya soal masa depannya di dunia sepak bola setelah kematian ayahnya, Jorge.

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