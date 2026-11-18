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Direktur olahraga Barcelona, Deco, menanggapi spekulasi yang telah lama beredar mengenai kondisi fisik Frenkie de Jong dan penanganan cedera gelandang itu di internal klub. Berbicara terus terang tentang proses pemulihan pemain timnas Belanda tersebut, Deco membantah rumor adanya ketegangan antara sang pemain dan jajaran pimpinan klub terkait keputusan medis.

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Menjelaskan kontroversi soal operasi

Kondisi De Jong menjadi perbincangan besar setelah Piala Dunia. Sang gelandang membela Belanda meski tengah mengalami masalah lutut yang cukup serius. Belakangan terungkap bahwa ia mengalami robekan ligamen internal lateral, diagnosis yang baru dikonfirmasi klub setelah De Jong kembali dari liburan selama 13 hari di Ibiza seusai turnamen. Rangkaian kejadian ini memicu laporan bahwa jajaran pimpinan Barcelona frustrasi terkait keterbukaan sang pemain dan keputusan berikutnya untuk tidak menjalani operasi.

Namun, Deco kini berupaya meredakan isu tersebut dengan menegaskan bahwa hubungan kedua pihak tetap profesional dan saling menghormati. "Tidak ada ketegangan," jelasnya dalam wawancara dengan Catalunya Radio. Direktur olahraga itu menyebut De Jong pernah menghadapi pilihan serupa saat mengalami cedera pergelangan kaki. Kala itu, ia juga lebih memilih penanganan konservatif ketimbang operasi. Klub menghormati keputusan sang pemain dalam kedua kesempatan tersebut, dengan mengutamakan kenyamanannya terhadap kondisi tubuh dan jalur pemulihannya sendiri alih-alih memaksakan tindakan medis.

Kekhawatiran soal cedera De Jong

Deco menekankan bahwa meski staf medis klub, yang dipimpin Dr Ricard Pruna dan kepala fisioterapis Raul Martinez, memberikan panduan ahli, keputusan akhir kerap berada di tangan atlet. "Frenkie adalah pemain yang suka berpikir dan membuat keputusan sendiri. Klub tidak memaksakan apa pun; ini masalah kesehatan. Tidak ada yang marah kepadanya," kata Deco.

De Jong mundur dari skuad Belanda pada jeda internasional terbaru karena cedera, sehingga melewatkan kekalahan negaranya 5-0 dari Jerman di Liga Bangsa-Bangsa . Secara keseluruhan, gelandang itu telah tampil empat kali untuk Barcelona musim ini.

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Deco menuntut kedalaman skuad yang lebih baik

Terkait cedera, Deco juga menekankan pentingnya memiliki skuad berisi pemain berkualitas untuk menghadapi tuntutan sepakbola modern. "Ketika pemain tidak banyak, kita mengeluh. Ketika banyak pun, kita mengeluh. PSG, juara terakhir Liga Champions, memainkan empat pertandingan liga lebih sedikit dan selalu finis dengan kuat. Dalam sepakbola saat ini, ada empat pertandingan resmi bersama tim nasional setelah Piala Dunia. Tuntutannya tinggi. Ini soal mengelola beban kerja, tetapi Anda membutuhkan 20 atau 22 pemain level atas," katanya.

Deco kemudian menyoroti bagaimana kurangnya kedalaman skuad dapat memengaruhi kemampuan Barcelona untuk bersaing di beberapa kompetisi sekaligus. Ia mengisyaratkan bahwa lebih banyak pilihan pemain mungkin bisa membantu mereka lolos ke final Copa del Rey tahun lalu. "Dengan skuad yang lebih dalam, saya tidak tahu apakah kami akan gagal mencapai final Copa del Rey tahun lalu. Barcelona tidak bisa tidak memiliki pemain level atas. Jika kami hanya memiliki 14 atau 15 pemain, jumlah itu terlalu sedikit untuk bersaing di La Liga, Liga Champions, dan Copa del Rey. Mungkin sekarang ada sedikit frustrasi, tetapi begitulah keadaannya, nasib buruk," tambahnya.

Barcelona bersiap menghadapi pekan padat di puncak klasemen

Barcelona bersiap menjamu Villarreal pada Minggu sebelum bertandang menghadapi Sabah pada Rabu di Liga Champions. Barcelona saat ini memuncaki klasemen La Liga dengan 33 poin, unggul tiga angka atas Real Madrid yang berada di posisi kedua.