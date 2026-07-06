Tidak ada yang lebih penting dari proyek ini... Taruhan Yaisleh menempatkan Al-Ahly di hadapan bom waktu

Apa yang terjadi di dalam Al-Ahly bukan lagi sekadar pergerakan biasa di bursa transfer, melainkan telah berubah menjadi proyek teknis terpadu yang dipimpin oleh pelatih asal Jerman, Matthias Jaissle, yang tampaknya siap melepas pemain-pemain bintang jika mereka tidak sesuai dengan filosofinya di lapangan.

Selama beberapa pekan terakhir, nama Al-Ahly dikaitkan dengan hengkangnya lebih dari satu bintang, mulai dari pemain Aljazair Riyad Mahrez yang kontraknya telah diputus oleh klub, serta tidak diperpanjangnya kontrak pemain Pantai Gading Frank Kessié, hingga munculnya laporan yang menyebutkan kemungkinan hengkangnya Ivan Toni dan Roger Ibáñez. Langkah ini mencerminkan bahwa kriteria utama kini bukan lagi nilai atau sejarah seorang pemain, melainkan seberapa cocoknya ia dengan proyek taktis baru tersebut.

Meskipun arah ini memberikan kebebasan penuh kepada Yaisle untuk membangun tim yang diinginkannya, hal ini juga menempatkan Al-Ahly di hadapan taruhan yang bisa menjadi pedang bermata dua, karena kesuksesan akan memberikan pelatih posisi istimewa, sementara kegagalan mungkin menjadikannya orang pertama yang dituduh telah melepaskan para bintang tim.

Proyek baru yang tidak mengutamakan nama besar

Sejak kedatangannya di Al-Ahly, Yaisle menunjukkan komitmen yang jelas terhadap ide-ide taktisnya, namun musim baru ini tampak sangat berbeda, setelah ia memutuskan untuk membangun tim yang mampu menerapkan tekanan tinggi dan penguasaan bola intensif selama 90 menit penuh.

Gaya permainan ini membutuhkan tipe pemain tertentu, yang memiliki kebugaran fisik yang tinggi serta kemampuan untuk berlari dan menekan secara terus-menerus, hal yang membuat staf pelatih mengevaluasi ulang semua pemain tanpa kecuali.

Oleh karena itu, status bintang atau popularitas saja tidak lagi cukup untuk menjamin kelangsungan karier, melainkan pertanyaan terpenting di Al-Ahly kini adalah: apakah pemain tersebut mampu melaksanakan apa yang diminta oleh pelatih?

Dari sinilah mulai terlihat tanda-tanda revolusi taktik, yang mungkin akan menyingkirkan nama-nama yang hingga baru-baru ini masih menjadi pilar utama tim.

Mengorbankan para bintang... risiko yang diperhitungkan

Melepaskan duo sekelas Riyad Mahrez dan Kessie bukanlah keputusan yang mudah, namun hal itu mengirimkan pesan yang jelas bahwa proyek ini lebih penting daripada nama mana pun, terlepas dari nilai teknis atau pemasarannya.

Hal yang sama berlaku untuk kabar yang beredar mengenai masa depan Kessié, Tony, dan Ibáñez, yang menunjukkan bahwa manajemen telah memberikan wewenang luas kepada Yaisle untuk merombak tim sesuai kebutuhannya, bukan berdasarkan popularitas para pemain.

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Namun di sisi lain, melepas sejumlah besar pemain berpengalaman ini membawa risiko besar, karena para pemain tersebut memiliki kualitas tinggi dan kemampuan untuk menentukan hasil pertandingan, meskipun mereka mungkin bukan pilihan taktis yang paling tepat.

Oleh karena itu, setiap rekrutan baru akan memikul tanggung jawab besar, karena mereka tidak hanya dituntut untuk menggantikan para pemain yang hengkang, tetapi juga membuktikan bahwa proyek baru ini layak atas semua pengorbanan tersebut.

Antara Kesuksesan dan Kegagalan

Jika Yaisleh berhasil membangun sistem yang terintegrasi dan meraih gelar juara, keputusannya akan dipandang sebagai langkah yang berani dan proaktif, dan ia akan diakui memiliki keberanian untuk mengambil keputusan yang tidak akan diambil oleh orang lain.

Namun, jika Al-Ahly tersandung, semua isu ini akan kembali mencuat, dan pertanyaan akan berubah dari “Mengapa Mahrez pergi?” menjadi “Apakah kepergiannya merupakan kesalahan?”, serta dari “Mengapa Casey atau Tony dilepas?” menjadi “Siapa yang akan menggantikan mereka?”.

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Dalam sepak bola, hanya hasil yang menentukan apakah suatu keputusan benar atau salah; oleh karena itu, Yaisle tidak hanya bertaruh pada gaya permainan baru, tetapi juga pada masa depannya bersama Al-Ahly.

Dan mungkin karena alasan inilah, bulan-bulan mendatang tampaknya akan menjadi yang tersulit dalam karier pelatih asal Jerman tersebut, karena proyeknya tidak hanya sebatas mengubah gaya bermain, melainkan juga mencakup pembentukan kembali identitas tim secara keseluruhan.

Bom waktu di dalam Al-Ahly

Al-Ahly mungkin berada di ambang babak bersejarah jika proyek baru ini berhasil, namun pada saat yang sama mereka juga menghadapi bom waktu, karena melepas para bintang tidak memberikan ruang untuk mundur.

Ya, Yaesle harus berhasil menciptakan tim yang lebih garang, kompak, dan mampu menerapkan gayanya, atau keputusan-keputusan ini akan berubah menjadi beban yang menghantuinya setiap kali tim mengalami hasil negatif.

Oleh karena itu, musim depan tidak hanya akan menjadi ujian bagi para pemain, tetapi juga ujian sesungguhnya bagi filosofi Yaisle sendiri... filosofi yang tidak mengandalkan nama besar, melainkan percaya bahwa sistem selalu lebih penting daripada bintang mana pun.