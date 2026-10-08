Klub Al Ahli Arab Saudi berhasil melindungi bintangnya dari incaran sejumlah klub Liga Primer Inggris, sehingga mencegah terulangnya krisis yang pernah mereka alami dengan mantan pelatih asal Jerman mereka, Matthias Jaissle.

Jaissle sebelumnya memutuskan untuk hengkang dari Al Ahli beberapa hari sebelum dimulainya musim ini di Liga Roshn Arab Saudi, setelah membayar nilai klausul penalti dalam kontraknya, demi menukangi tim Newcastle United.

Al Ahli berhasil melindungi gelandang asal Prancis mereka, Valentin Atangana, dari skenario ini, setelah memperpanjang kontraknya hingga tahun 2029, seperti yang diungkapkan oleh surat kabar Arab Saudi "Al Riyadiyah".

Klub Al Ahli, melalui akun resminya di situs "X", menayangkan sebuah video yang mengumumkan bertahannya Atangana untuk periode tambahan, tanpa menyebutkannya.

Pertandingan berikutnya ALF Saudi Pro League 10.55 AHL

Surat kabar Arab Saudi tersebut menjelaskan bahwa perpanjangan kontrak itu benar-benar telah dilakukan, hari Kamis ini, setelah negosiasi yang telah dimulai sejak beberapa waktu lalu dari pihak Al Ahli, di bawah pimpinan CEO asal Prancis, Fabrice Bocquet.

Atangana mendapatkan perhatian sejumlah klub Liga Primer Inggris selama bursa transfer musim panas lalu, yang terdepan di antaranya adalah Aston Villa dan Nottingham Forest, seperti yang diungkapkan laporan-laporan media sebelumnya.

Hal ini terjadi di tengah penampilan istimewa yang ditunjukkan pemain berusia 21 tahun itu, sejak bergabung ke Al Ahli pada bursa transfer musim panas 2025, dari Stade de Reims Prancis.

Sejak kedatangannya ke Stadion Al Inma, gelandang asal Prancis itu telah tampil dalam 49 pertandingan bersama Al Ahli di berbagai ajang, yang di dalamnya ia berhasil mencetak 6 gol, tanpa memberikan satu pun assist.

Atangana bersama Al Ahli bersiap menghadapi Al Fateh, besok Jumat, di Stadion Maidan Tamweel Al Oula di Al Ahsa, pada pekan kedelapan Liga Roshn Arab Saudi.

"Al Raqi" menempati peringkat keenam dalam klasemen Liga Arab Saudi dengan koleksi 12 poin, yang diraih dari 4 kemenangan dan 3 kekalahan, dengan selisih 6 poin penuh di belakang Al Hilal yang bertengger di puncak klasemen.