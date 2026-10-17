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FBL-ITA-SERIEA-LAZIO-MILANAFP
Diterjemahkan oleh

"Tidak ada waktu untuk berbicara": Milan mengambil keputusan mengejutkan sebelum menghadapi Atalanta

AC Milan vs Atalanta
AC Milan
Atalanta
Serie A
R. Amorim
Italia
Portugal

Pesan jelas sebelum rangkaian pertandingan

Dalam langkah yang mencerminkan besarnya tekanan akibat jadwal pertandingan yang padat, Milan memutuskan mengorbankan kewajiban media untuk memberi para pemain dan staf kepelatihannya lebih banyak waktu mempersiapkan diri menghadapi agenda berikutnya, setelah membatalkan konferensi pers pelatihnya Ruben Amorim menjelang laga melawan Atalanta di Serie A.

Milan mengumumkan pembatalan konferensi pers rutin pelatih asal Portugal, Ruben Amorim, yang sebelumnya dijadwalkan berlangsung sebelum pertandingan melawan Atalanta, Minggu malam, di Stadion San Siro, dalam lanjutan kompetisi Serie A.

Keputusan tersebut datang segera setelah tim kembali dari Austria, usai menjungkalkan Salzburg (4-0) di Liga Europa. Staf kepelatihan lebih memilih fokus pada persiapan pertandingan, terutama setelah hasil imbang melawan Sassuolo. Amorim dijadwalkan memimpin satu-satunya sesi latihan tim pada hari Sabtu, sebelum laga yang dinantikan tersebut.

Menurut situs "Foot Mercato" Prancis, yang mengutip media-media Italia, keputusan serupa bisa terulang pekan depan, mengingat padatnya jadwal pertandingan. Rossoneri bersiap terbang ke Inggris untuk menghadapi Bournemouth di Liga Europa, sebelum kembali ke Milan pada hari berikutnya, guna bersiap melakukan perjalanan ke Udine.

Pertandingan berikutnya
MIL

MIL

Serie A

18 Okt 2026

ATA

ATA

Dengan sempitnya waktu di antara pertandingan, staf kepelatihan menempatkan pemulihan fisik, pengelolaan beban pemain, dan latihan di lapangan sebagai prioritas, dengan mengorbankan kemunculan di media, sebagai upaya menjaga kesiapan tim selama fase padat musim ini.

#
MMSKGK+/-POINPerforma
1
InterInterINT
6510188+1016
M
S
M
M
M
2
LazioLazioLAZ
6510114+716
M
M
S
M
M
3
RomaRomaROM
6420143+1114
S
S
M
M
M
4
FrosinoneFrosinoneFRC
7412139+413
M
K
M
S
M
5
CagliariCagliariCGL
641163+313
S
M
M
M
K
6
AC MilanAC MilanMIL
6330115+612
S
M
S
S
M
7
SSC NapoliSSC NapoliNAP
7322106+411
S
M
S
M
K
8
JuventusJuventusJUV
632195+411
S
M
K
S
M
9
ComoComoCOM
632196+311
S
K
M
M
M
10
AtalantaAtalantaATA
63038809
M
K
K
K
M
11
SassuoloSassuoloSAS
72231214-28
K
S
K
M
S
12
TorinoTorinoTOR
621379-27
M
S
K
M
K
13
LecceLecceLEC
6204612-66
K
K
M
K
K
14
BolognaBolognaBOL
612357-25
M
S
K
S
K
15
UdineseUdineseUDI
6114913-44
K
K
K
K
M
16
MonzaMonzaMON
6114915-64
K
M
K
S
K
17
GenoaGenoaGEN
6114511-64
M
K
S
K
K
18
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
6114410-64
K
M
K
S
K
19
FiorentinaFiorentinaFIO
6114714-74
K
S
M
K
K
20
VeneziaVeneziaVEN
7016516-111
S
K
K
K
K
Liga Champions
Liga Europa
Lolos ke Liga Konferensi Europa
Degradasi

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