Dalam langkah yang mencerminkan besarnya tekanan akibat jadwal pertandingan yang padat, Milan memutuskan mengorbankan kewajiban media untuk memberi para pemain dan staf kepelatihannya lebih banyak waktu mempersiapkan diri menghadapi agenda berikutnya, setelah membatalkan konferensi pers pelatihnya Ruben Amorim menjelang laga melawan Atalanta di Serie A.

Milan mengumumkan pembatalan konferensi pers rutin pelatih asal Portugal, Ruben Amorim, yang sebelumnya dijadwalkan berlangsung sebelum pertandingan melawan Atalanta, Minggu malam, di Stadion San Siro, dalam lanjutan kompetisi Serie A.

Keputusan tersebut datang segera setelah tim kembali dari Austria, usai menjungkalkan Salzburg (4-0) di Liga Europa. Staf kepelatihan lebih memilih fokus pada persiapan pertandingan, terutama setelah hasil imbang melawan Sassuolo. Amorim dijadwalkan memimpin satu-satunya sesi latihan tim pada hari Sabtu, sebelum laga yang dinantikan tersebut.

Menurut situs "Foot Mercato" Prancis, yang mengutip media-media Italia, keputusan serupa bisa terulang pekan depan, mengingat padatnya jadwal pertandingan. Rossoneri bersiap terbang ke Inggris untuk menghadapi Bournemouth di Liga Europa, sebelum kembali ke Milan pada hari berikutnya, guna bersiap melakukan perjalanan ke Udine.

Pertandingan berikutnya MIL Serie A 12.00 ATA

Dengan sempitnya waktu di antara pertandingan, staf kepelatihan menempatkan pemulihan fisik, pengelolaan beban pemain, dan latihan di lapangan sebagai prioritas, dengan mengorbankan kemunculan di media, sebagai upaya menjaga kesiapan tim selama fase padat musim ini.