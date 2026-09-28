Martin Odegaard, kapten timnas Norwegia sekaligus bintang Arsenal, meledak marah usai insiden yang melibatkan dirinya dengan pemain Portugal, Bernardo Silva, dari Real Madrid, dalam pertandingan antara kedua tim yang berakhir dengan kemenangan Portugal 2-1, kemarin.

Menit-menit akhir pertandingan diwarnai tekel keras dari Bernardo Silva terhadap Odegaard, setelah pemain Portugal itu terlambat menjangkau bola yang sebenarnya sudah dilepas oleh sang kapten Norwegia, sehingga Odegaard menerima benturan dari belakang di area pergelangan kaki.

Wasit mengeluarkan kartu kuning kepada Bernardo Silva, sementara Odegaard menyelesaikan pertandingan dengan menahan rasa sakit di pergelangan kakinya, sebelum meninggalkan lapangan belakangan sambil terpincang-pincang dengan jelas.

Usai laga, kapten Arsenal itu tidak menyembunyikan kemarahannya atas insiden tersebut, menegaskan bahwa ia menerima benturan keras di pergelangan kaki, dan ia memperkirakan tidak akan berada dalam kondisi terbaiknya selama beberapa jam ke depan, namun ia berharap kondisinya membaik dalam beberapa hari mendatang.

Ketika ditanya soal tekel Bernardo, Odegaard memberikan jawaban yang lebih tajam, dengan mengatakan: "Itu adalah aksi yang tidak masuk akal dari dia. Ia menjatuhkan saya lama setelah saya mengoper bola, dan saya tidak mengerti apa yang sedang ia lakukan."

Kapten Norwegia itu tidak berhenti sampai di situ, bahkan ia melontarkan kritik langsung terhadap tekel tersebut, menambahkan: "Saya tidak tahu apa yang ia lakukan. Aksi seperti ini tidak pantas ada di lapangan sepak bola. Sangat disayangkan sebagian orang bertindak dengan cara seperti ini."

Odegaard juga menolak mengungkapkan kata-kata yang ia lontarkan kepada Bernardo Silva di dalam lapangan, dan hanya mengatakan bahwa lebih baik pertanyaan itu diajukan kepada pemain Portugal itu sendiri, sementara pernyataan yang dikutip media Portugal menyebutkan bahwa Bernardo tidak menyampaikan permintaan maaf atas insiden tersebut.

Sebaliknya, Bernardo menanggapi persoalan itu secara singkat, dan menjawab pertanyaan para jurnalis mengenai tekel tersebut mula-mula dengan berkata: "Tekel yang mana?", sebelum mengakhiri pembicaraan dengan mengatakan: "Ini sepak bola, kawan."

Insiden itu juga memicu kritik dari sejumlah pemain Norwegia, di mana Patrick Berg menyebut tekel tersebut "benar-benar tidak perlu", sementara Andreas Schjelderup menilai tekel Bernardo terlambat dan buruk.