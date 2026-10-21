Barcelona tidak meninggalkan ibu kota Prancis dengan hasil yang mereka harapkan saat menghadapi Paris Saint-Germain, tetapi mereka pulang ke Catalunya dengan satu pesan jelas dari dalam ruang ganti: kekalahan di Eropa bisa berubah menjadi dorongan kuat menjelang laga melawan Real Madrid di El Clasico.

Berdasarkan suasana yang menyelimuti rombongan tim seusai kekalahan dari juara bertahan Liga Champions Eropa itu, ketenangan dan optimisme mendominasi para pemain, staf kepelatihan, dan manajemen, di tengah keyakinan bahwa tim berjalan ke arah yang benar, meski ada pelajaran pahit yang mereka terima di Paris.

"Kekalahan ini bisa bermanfaat bagi kami di El Clasico," demikian salah satu komentar yang beredar di dalam rombongan Catalan, sementara pihak lain menilai bahwa hasil ini bisa menjadi titik tolak menuju laga melawan Real Madrid dengan tampilan yang lebih kokoh dan matang.

Tak ada drama: Flick akui keunggulan Paris

Menurut yang diberitakan surat kabar Catalan "Sport", Barcelona tidak memperlakukan kekalahan ini sebagai bencana, karena para petinggi klub menyadari bahwa menghadapi tim sekelas Paris Saint-Germain, di bawah asuhan Luis Enrique, bisa saja berujung pada hasil seperti ini, terutama dalam kondisi yang mendahului laga tersebut.

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 16.00 RMA

Cedera yang menimpa Eric Garcia dan Jules Kounde, di samping masalah fisik yang dialami Raphinha, serta keharusan mengatur beban sebagian pemain, ditambah gangguan perjalanan dan keterlambatan tiba di Paris, semuanya menjadi faktor yang memengaruhi persiapan tim, meski klub tidak ingin menjadikannya dalih untuk membenarkan kekalahan.

Hansi Flick jelas dalam mengakui keunggulan Paris Saint-Germain, tetapi ia menegaskan bahwa musim masih berada di awal, dengan mengatakan: "Kita baru di bulan Oktober, dan Liga Champions Eropa ditentukan pada bulan Juni."

Prioritas saat ini adalah memetik pelajaran dari pertandingan dan memperbaiki kesalahan, alih-alih larut dalam suasana frustrasi, terutama karena Barcelona meyakini bahwa laga hari Minggu melawan rival tradisionalnya merupakan kesempatan ideal untuk membalas dengan cepat.

Angka-angka ungkap bahwa Barcelona tidak terpaut jauh dari Paris

Meski ada periode-periode dominasi yang jelas dari tim Prancis, Barcelona menilai bahwa pertandingan tidak berjalan sepihak sepanjang menit-menitnya, sebab tim Catalan berhasil mengimbangi lawannya pada beberapa periode, dan juga menyia-nyiakan peluang yang bisa saja mengubah jalannya laga.

Paris Saint-Germain melepaskan 22 tembakan ke arah gawang Joan Garcia, berbanding 18 percobaan Barcelona, sementara peluang matang yang diciptakan tim Prancis mencapai tujuh, berbanding lima peluang untuk tim Spanyol.

Angka-angka ini memberi Barcelona landasan untuk evaluasinya atas pertandingan di luar hasil akhir, meskipun tidak menghapus kenyataan bahwa Paris adalah pihak yang lebih baik dalam laga tersebut. Klub juga menyadari bahwa hanya segelintir tim yang mampu mengimbangi Saint-Germain dalam pertandingan terbuka dengan tempo serangan seperti ini.

Keuntungan di tengah kekalahan: bakat Espart mencuri perhatian

Malam di Paris tidak sepi dari indikator positif bagi Barcelona, sebab klub keluar dengan kesan baik atas sejumlah pemainnya, terutama pemain muda Xavi Espart, yang mendapatkan pengalaman penting dalam ujian Eropa yang sangat sulit.

Gerard Martin juga memperkuat posisinya sebagai opsi yang dapat diandalkan di posisi bek tengah kiri, sementara Joan Garcia menampilkan level yang mencolok di antara mistar gawang, meski kebobolan beberapa gol.

Manajemen dan staf kepelatihan meyakini bahwa keuntungan-keuntungan ini tidak kalah penting dari hasil pertandingan, terutama karena Barcelona menjalani laga dengan sekelompok pemain muda menghadapi tim yang lebih berpengalaman dan matang dalam jenis ujian seperti ini.

Flick sudah memasukkan El Clasico dalam perhitungannya sejak awal

Suasana di dalam klub menunjukkan bahwa Flick menyikapi laga melawan Paris dengan mempertimbangkan pertandingan melawan Real Madrid, sebab ia membiarkan Rodri di bangku cadangan, sementara ia menarik Raphinha dan Pedri setelah sekitar satu jam bermain, dalam rangka mengatur menit bermain menjelang jadwal yang dinantikan.

Pelatih Jerman itu juga tidak pernah menyatukan 11 pemain terbaik yang tersedia baginya di momen mana pun dalam pertandingan, yang mencerminkan pentingnya menjaga kesiapan tim untuk El Clasico, tanpa berarti bahwa Barcelona menjadikan pilihan-pilihan ini sebagai dalih atas kekalahan.

Sebaliknya, Paris pun tidak menjalani laga dengan kekuatan penuh, setelah Nuno Mendes absen, di samping kehilangan Ousmane Dembele lebih awal akibat cedera.

Namun perhatian di Barcelona kini tertuju pada laga domestik, yang menjadi kesempatan untuk membalas rival tradisional dan meraih hasil yang bisa memberi tim keunggulan hingga sembilan poin dalam perburuan liga, sesuai perhitungan klasemen yang ada sebelum laga.

"Kekalahan memberi kami dorongan tambahan"

Raphinha, Xavi Espart, dan Gerard Martin, yang berbicara kepada media seusai pertandingan, mencerminkan semangat yang sama yang menyelimuti rombongan; para pemain menunjukkan kebanggaan atas apa yang mereka tampilkan di Paris, meski mereka tidak berhasil menghindari kekalahan.

Dan kini, Barcelona ingin menutup sementara lembaran Liga Champions dan mengarahkan seluruh fokusnya ke kunjungan ke Real Madrid, dalam pertandingan yang bisa memberi tim kesempatan ideal untuk mengatasi dampak kekalahan pertamanya musim ini.

"Ini adalah dorongan tambahan untuk El Clasico," demikian perasaan yang mendominasi di dalam ruang ganti, sebagai isyarat bahwa kekalahan ini, meski pahit, bisa menjadi alarm yang bermanfaat pada tahap awal musim.

Barcelona percaya bahwa waktu masih tersedia untuk memperbaiki jalur di Liga Champions Eropa, tetapi laga melawan Real Madrid tidak bisa menunggu; tim ingin mengubah kekecewaan di Paris menjadi bahan bakar untuk pertempuran hari Minggu, dan membuktikan bahwa kekalahannya dari juara Eropa bukanlah awal kemunduran, melainkan pelajaran yang membantunya tampil lebih kokoh dalam ujian berikutnya.