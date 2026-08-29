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Fulham v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

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Tidak Ada Tawaran Resmi: Apakah City Melepas Transfer Enzo Fernandez?

Transfers
E. Fernandez
Manchester City
Chelsea
Premier League
Argentina
Inggris

Serunya Momen Terakhir Bursa Transfer

Banyak kontroversi menyelimuti masa depan gelandang Chelsea asal Argentina, Enzo Fernandez, selama bursa transfer musim panas yang tengah berlangsung.

Sejumlah laporan baru-baru ini menyebutkan bahwa Enzo Fernandez mendekati kepindahan ke Manchester City, setelah negosiasi mengenai kesepakatan tersebut mengalami kemajuan dengan manajemen Chelsea.

Fabrizio Romano, pakar bursa transfer, menulis di akunnya di jejaring "X": "Enzo Fernandez hanya memiliki kesepakatan lisan dengan Manchester City terkait ketentuan personal kontrak".

Anda bisa mendiskusikan berbagai topik dan berita secara lebih mendalam di forum "Kooora"

Ia menambahkan: "Kesepakatan ini bergantung pada keputusan kedua klub, karena Manchester City belum mengirimkan penawaran resmi kepada Chelsea hingga saat ini, tetapi kontak antara kedua pihak diperkirakan akan segera dimulai, sementara keputusan mengenai harga transfer akan berada di tangan Chelsea".

Pakar bursa transfer itu menutup: "Enzo mungkin kembali absen membela Chelsea pada pekan berjalan Liga Inggris ini".

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