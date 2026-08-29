Banyak kontroversi menyelimuti masa depan gelandang Chelsea asal Argentina, Enzo Fernandez, selama bursa transfer musim panas yang tengah berlangsung.

Sejumlah laporan baru-baru ini menyebutkan bahwa Enzo Fernandez mendekati kepindahan ke Manchester City, setelah negosiasi mengenai kesepakatan tersebut mengalami kemajuan dengan manajemen Chelsea.

Fabrizio Romano, pakar bursa transfer, menulis di akunnya di jejaring "X": "Enzo Fernandez hanya memiliki kesepakatan lisan dengan Manchester City terkait ketentuan personal kontrak".



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Ia menambahkan: "Kesepakatan ini bergantung pada keputusan kedua klub, karena Manchester City belum mengirimkan penawaran resmi kepada Chelsea hingga saat ini, tetapi kontak antara kedua pihak diperkirakan akan segera dimulai, sementara keputusan mengenai harga transfer akan berada di tangan Chelsea".

Pakar bursa transfer itu menutup: "Enzo mungkin kembali absen membela Chelsea pada pekan berjalan Liga Inggris ini".



