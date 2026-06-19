'Tidak ada tanda-tanda bahwa dia sudah siap menjadi penyerang utama Timnas Belanda di Piala Dunia ini'

Dalam podcast AD Voetbal dari Algemeen Dagblad, Sjoerd Mossou membahas kritik terhadap Memphis Depay dan Virgil van Dijk setelah hasil imbang melawan Jepang (2-2). Dalam podcast tersebut, pengamat sepak bola itu memberikan penilaian yang pedas terhadap Depay.

Pembawa acara Etienne Verhoeff berada di Parlemen Belanda dan bertanya-tanya apakah Belanda sudah ‘bosan dengan Memphis’. “Ya, tentu saja. Tapi hal itu sudah berlangsung bertahun-tahun, bahkan saat dia (Depay, red.) masih tampil bagus,” kata Mossou.

Menurut kolumnis tersebut, saat itu sudah ada skeptisisme yang tidak sehat terhadap sang penyerang. “Itu sama sekali tidak beralasan menurut saya. Namun kini, ini memang menjadi perdebatan yang wajar.” Pencetak gol terbanyak sepanjang masa timnas Belanda itu masuk sebagai pemain pengganti saat melawan Jepang, tetapi tidak meninggalkan kesan yang baik.

“Penampilannya sebagai pemain pengganti itu tentu saja…,” Mossou sejenak tampak merenungkan kata-katanya. “Memalukan. Tidak ada tanda-tanda bahwa ia siap menjadi penyerang utama Oranje di Piala Dunia ini. Jadi, saya penasaran apa yang akan dilakukan Ronald Koeman terkait hal ini.”

“Koeman memang memandangnya sebagai pilar di timnya,” kata jurnalis AD itu. “Koeman sangat percaya pada kualitas Depay dan Depay pun sering membuktikannya di bawah asuhan Koeman.” Mossou kemudian bertanya-tanya apakah pelatih tim nasional itu akan mencoret ‘Si Pembunuh’ selama turnamen final.

Virgil van Dijk

Verhoeff merasa bahwa orang-orang juga kritis terhadap Van Dijk, tetapi Mossou langsung menyatakan bahwa penilaiannya beragam. “Terutama pada Van Dijk, saya memperhatikan bahwa ada banyak perbedaan.” Pengamat sepak bola itu membandingkan penilaian dari berbagai media nasional dan internasional.

“Dia mendapat nilai yang sangat buruk, tetapi di media lain justru mendapat penilaian yang sangat baik. Lagipula, dia tetap terpilih sebagai man of the match. Kita bisa membicarakannya panjang lebar atau singkat saja, tapi dia tidak akan dikeluarkan dari tim itu. Tidak akan pernah, dia adalah kapten kami untuk Piala Dunia,” tegas Mossou. “Bahwa dia tidak lagi berada dalam performa terbaiknya, itu sudah menjadi fakta. Namun, saat berpasangan dengan Jan Paul van Hecke, mereka membentuk duet bek tengah yang luar biasa.”