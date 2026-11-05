Bagikan Ikuti GOAL di Google

Pelatih Real Madrid Jose Mourinho memuji Jude Bellingham seusai kemenangan tandang di Liga Champions.

Iklan

Pemain asal Inggris itu mencetak gol penyeimbang sementara menjadi 1-1 dalam kemenangan 3-2 di markas AEK Athena: Ia menyambut umpan silang Marc Cucurella dengan tumitnya. Gol dan penampilan apiknya membuat Bellingham mendapat pujian khusus dari pelatih Mourinho. "Dia unik, dia luar biasa," kata pria asal Portugal itu, menurut surat kabar olahraga Spanyol Marca.

Mourinho bahkan melanjutkan pujiannya: "Tidak ada gelandang di dunia seperti dia. Dia bekerja keras, punya kualitas: luar biasa," kata pelatih Real itu. Fede Valverde akhirnya memastikan kemenangan di Yunani dengan melengkungkan bola ke pojok jauh gawang pada menit ke-92 untuk mengubah skor menjadi 3-2.

Bellingham memang sudah menjadi salah satu pemain favorit suporter di Madrid berkat etos kerjanya. Petinggi klub kabarnya juga sangat mengapresiasi keputusan mantan pemain Dortmund itu untuk menunda operasi bahu yang telah direncanakan hingga musim panas, agar ia tetap bisa bermain untuk Real pada fase akhir musim lalu meski menahan rasa sakit.

Pelatih Mourinho juga baru-baru ini menegaskan bahwa ia sangat menghargai Bellingham. Setelah diumumkan bahwa Harry Kane dari Bayern Munich meraih Ballon d'Or sebagai pemain terbaik dunia, pelatih klub Madrid itu mencermati peringkat lainnya dan berkata: "Terkait pemungutan suara Ballon d'Or, yang paling membuat saya sedikit terkejut adalah posisi Jude Bellingham. Dia berada di peringkat ke-11. Saya tidak ingin berkomentar lebih jauh soal itu." Hal itu menunjukkan bahwa menurutnya, pemain asal Inggris tersebut seharusnya berada di posisi yang jauh lebih tinggi.

Iklan Iklan

Bellingham pindah dari BVB ke Real pada 2023 dengan biaya transfer €127 juta. Musim ini, ia mencatat lima gol dan empat assist dalam 15 pertandingan resmi di semua kompetisi untuk Real Madrid.