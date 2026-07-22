"Saya tidak berpendapat bahwa seharusnya ada sanksi. Saya sadar bahwa hal itu tidak memberikan citra yang baik di mata anak-anak, tetapi bagian yang sedikit lebih keras ini memang merupakan bagian dari sepak bola," kata gelandang FC Barcelona itu kepada para wartawan pada hari Selasa dan menekankan: "Bagi saya, hal yang paling logis adalah mengusirnya dari lapangan saat pertandingan berlangsung dan masalahnya pun selesai. Namun seperti yang saya katakan: Saya pikir itu semua adalah bagian dari sepak bola dan memang seharusnya seperti itu."

Apa yang sebenarnya terjadi? Setelah peluit akhir dibunyikan, Paredes awalnya menyerang Eric Garcia, sebelum kemudian mengincar Gavi. Awalnya, pemain asal Argentina itu mencengkeram leher Gavi, mendorongnya, dan akhirnya menjatuhkannya ke tanah dengan satu pukulan. Namun, berbeda dengan yang diperkirakan sebelumnya, Paredes tidak menerima kartu merah. Dalam laporan wasit Slavko Vincic, awalnya hanya dicatat satu kartu kuning.

Namun, pada hari Senin, FIFA menyatakan bahwa Komisi Disiplin federasi sepak bola dunia tersebut telah “menunjuk seorang penyelidik disiplin dan etika” untuk “menyelidiki kemungkinan pelanggaran terhadap Kode Disiplin FIFA sehubungan dengan insiden-insiden setelah pertandingan.”

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Bukan hanya Paredes yang kehilangan kendali: Apakah penyelidikan juga akan menargetkan dua pemain Argentina lainnya?

Selain Paredes, penyelidikan juga mungkin diarahkan kepada Nahuel Molina dan asisten pelatih Roberto Ayala terkait dugaan pelanggaran. Rekaman menunjukkan bagaimana Molina tiba-tiba memukul dada Rodri dengan kepalan tangan saat Rodri berlari melewatinya sambil bersorak dan tidak melakukan tindakan provokatif, yang pada akhirnya menjadi pemicu tindakan memalukan yang dilakukan Paredes terhadap Gavi. Sementara itu, Ayala memukul Dani Olmo dengan kepalan tangan, seperti yang ditunjukkan dalam klip video lain.

Berbeda dengan kasus Gavi, banyak pakar dan mantan pemain profesional kemudian menuntut sanksi bagi para pemain Argentina yang bertindak kasar tersebut. Didi Hamann bahkan menuntut hukuman yang sangat berat bagi Paredes dan Molina. “Saya akan menangguhkan keduanya selama satu tahun, dan biarkan mereka sendiri yang mempertimbangkan apakah ingin kembali bermain. Tapi hal seperti ini tidak boleh terjadi," katanya dalam podcast 'DAB | Der Audiobeweis Spezial - WM-Edition' dari Sky Austria.

Meskipun Argentina bermain dengan gaya yang sangat keras, hanya Enzo Fernandez yang mendapat kartu merah selama waktu pertandingan resmi. Gelandang FC Chelsea itu awalnya mendapat kartu kuning pada menit ke-82 karena protes, dan akhirnya diusir dari lapangan oleh wasit asal Slovenia pada masa tambahan waktu setelah melakukan tekel kasar terhadap Pau Cubarsi. Sementara itu, Fernandez telah angkat bicara mengenai kekalahan 0-1 timnya, namun tidak menyinggung soal kartu kuning-merah yang diterimanya.



