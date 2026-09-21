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SID
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Tidak ada rencana pemanggilan pengganti: Jürgen Klopp harus menerima absennya bintang Bundesliga

UEFA Nations League A
Germany
Bayer Leverkusen vs RB Leipzig
Bayer Leverkusen
RB Leipzig
Bundesliga
B. Gruda

Pemain ofensif Brajan Gruda harus membatalkan perjalanannya ke tim nasional Jerman karena mengalami cedera otot perut. Hal itu disampaikan klub Gruda, RB Leipzig, pada Senin.

Pemain berusia 22 tahun itu mengalami cedera tersebut pada Minggu saat kalah 0-2 di Bundesliga di markas Bayer Leverkusen. Ia masuk dalam rencana untuk skuad "kedua" pelatih timnas Jerman Jürgen Klopp dan seharusnya terbang ke Herzogenaurach pada Minggu.

Menurut keterangan Federasi Sepak Bola Jerman (DFB), tidak akan ada pemanggilan pengganti. Gruda harus "mengurangi aktivitasnya selama jeda internasional yang akan datang", demikian bunyi pernyataan RB. Sejauh ini, ia telah mencatatkan 20 penampilan internasional untuk tim nasional U21 dan berpeluang menjalani debut untuk tim nasional senior.

Tim DFB akan menghadapi rival abadinya, Belanda, pada laga pembuka Nations League, Kamis (20.45/RTL) di Amsterdam. Tiga hari kemudian, mereka akan menghadapi Yunani di Augsburg. Gruda seharusnya bisa dimainkan pada 1 Oktober di Munchen melawan Serbia dan pada 4 Oktober di Thessaloniki melawan Yunani. Klopp awalnya memanggil total 44 pemain dalam dua skuad.

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