Tidak ada promosi keempat berturut-turut: Wrexham gagal tipis meraih tiket ke babak play-off menuju Liga Premier

Wrexham AFC gagal meraih promosi keempat berturut-turut. Klub asal Wales ini, yang sejak beberapa tahun lalu dimiliki oleh bintang Hollywood Ryan Reynolds dan Rob McElhenney, gagal lolos ke babak play-off untuk promosi ke Liga Premier pada hari terakhir Championship.

Persaingan perebutan gelar di Championship sebenarnya sudah ditentukan sebelumnya dengan kemenangan Coventry City. Di bawahnya, situasi sangat menegangkan saat hari pertandingan terakhir dimulai.

Ipswich Town yang berada di posisi kedua memiliki peluang terbaik untuk langsung promosi sebagai runner-up. Namun, jika kehilangan poin, Millwall dan Middlesbrough masih bisa berharap.

Di bawahnya pun masih banyak kemungkinan. Southampton sudah pasti lolos ke babak play-off, tetapi Wrexham, Hull City, dan Derby County juga masih memiliki peluang.

Ipswich pada akhirnya tidak mengalami masalah saat menjamu Queens Park Rangers di kandang sendiri pada Sabtu, dan dengan demikian kembali ke Liga Premier bersama Coventry City. Hal itu berarti Millwall dan Middlesbrough harus puas dengan babak play-off.

Pertarungan untuk tempat promosi terakhir masih berlangsung menegangkan pada Sabtu sore. Baik Wrexham maupun Derby County sempat memimpin, dan karena itu secara virtual berada di posisi keenam.

Wrexham akhirnya bermain imbang 2-2 melawan Middlesbrough, dan finis di posisi ketujuh. Derby County kalah 1-2 dari Sheffield United, sehingga Hull City, yang menang 2-1 atas Norwich City, menjadi pihak yang diuntungkan.

Di babak play-off, Millwall yang berada di peringkat ketiga akan menghadapi Hull yang berada di peringkat keenam. Southampton yang berada di peringkat keempat akan berhadapan dengan Middlesbrough yang berada di peringkat kelima. Pemenang dari kedua pertandingan tersebut akan bertarung di final di Wembley untuk memperebutkan tiket ke Liga Premier.