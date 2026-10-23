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Ruben Amorim menjalani laga pertamanya kembali di Inggris dengan penuh kekacauan ketika AC Milan asuhannya dihajar Bournemouth 3-0 di Liga Europa. Mantan pelatih Manchester United itu tampak murka di tepi lapangan sepanjang malam yang kacau balau, sementara raksasa Italia tersebut terpukul dalam persaingan di kompetisi Eropa.

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Milan kacau pada babak pertama

Tim Italia itu memberi Bournemouth awal yang menguntungkan ketika Koni De Winter melakukan handball yang berujung penalti pada menit-menit awal, sehingga Justin Kluivert bisa membuka keunggulan. Situasi semakin memburuk pada menit ke-28 ketika kiper Mike Maignan mendorong wajah Tyler Adams saat sepak pojok.

Setelah meninjau VAR, wasit Vassilis Fotias mengusir kiper asal Prancis itu dan menghadiahkan penalti kedua, yang dengan mudah dituntaskan Marcus Tavernier. Maignan melayangkan protes keras sebelum akhirnya meninggalkan lapangan dengan enggan, sehingga Omari Hutchinson harus digantikan oleh kiper cadangan Lorenzo Torriani. Kekacauan di tepi lapangan yang menyusul membuat Amorim, yang naik pitam, berusaha memasukkan Torriani sebelum secara resmi menarik seorang pemain lapangan.

Tertinggal 2-0 saat jeda, Amorim yang geram menunggu perangkat pertandingan di tepi lapangan, menurut Daily Mail. Namun, meski tampak siap meluapkan kemarahannya, pelatih asal Portugal itu sepertinya menahan diri saat mereka mendekat, lalu berjalan menuju lorong stadion.

Bournemouth kemudian memastikan kemenangan telak 3-0 ketika Amine Adli mencetak gol lewat tendangan bebas melengkung pada pengujung laga, melengkapi malam yang menyedihkan bagi Milan.

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Amorim luapkan frustrasi atas kesalahan awal





Getty Images





Berbicara kepada Sky Sport Italia setelah peluit akhir, Amorim yang tampak kesal menolak menganalisis kekacauan taktik timnya. "Penalti dari sepak pojok dan kartu merah mengubah segalanya, jadi itu bukan pertandingan. Itu bukan pertandingan," tegasnya. "Kami tidak punya waktu untuk bangkit setelah penalti pertama. Kami mencoba menekan menjelang akhir, tetapi gol ketiga membuat segalanya semakin sulit bagi kami."

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Pelatih Milan itu menepis anggapan bahwa rotasi skuad menjadi penyebabnya dan menegaskan kesalahan individu sebagai sumber masalah. "Tidak ada pertandingan. Ini bukan soal ritme atau Salzburg, tidak ada pertandingan. Ini tim yang berbeda, Anda tidak boleh menyebabkan penalti dari sepak pojok itu dan tidak boleh mendapat kartu merah dalam situasi tersebut," tambahnya.

Amorim juga menyesalkan beratnya dampak fisik kartu merah tersebut bagi timnya. "Itu benar, kami tidak boleh melakukan itu. Kami harus menjaga agar 11 pemain tetap berada di lapangan. Ada pemain-pemain yang lebih berpengalaman, tetapi sekarang kami harus memulihkan diri dan bersiap untuk pertandingan berikutnya. Kami harus banyak berlari dengan satu pemain lebih sedikit dan mencoba menekan pada saat yang tepat dalam situasi itu, jadi malam ini buruk dalam segala aspek," katanya.

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Tekanan terhadap pelatih asal Portugal itu meningkat

Kekalahan ini membuat Milan terpuruk di peringkat ke-24 Liga Europa, bertahan di posisi terakhir yang menyediakan tiket play-off setelah kalah dalam dua dari tiga pertandingan pertama mereka di kompetisi Eropa. Meski mempertahankan sistem tiga bek saat bermain dengan 10 orang, Amorim membela pendekatan taktisnya. "Mereka tahu cara bertahan seperti ini. Seperti yang saya katakan, mereka mencoba menekan pada menit-menit akhir dan tidak mengambil terlalu banyak risiko pada pertengahan pertandingan," jelasnya. "Saya mencoba menempatkan para pemain saya di posisi yang paling nyaman dan berusaha mengubah jalannya pertandingan melalui pergantian pemain."

Ketika ditanya tentang 100 hari masa jabatannya di tengah kritik yang kian meningkat, Amorim meminta agar situasinya dilihat secara proporsional. "Ini bagian dari perjalanan. Jika Anda melihat sejarah Milan, kami berada di titik yang berbeda. Fabio Capello berbicara tentang sejarah Milan, dan saya memahami itu, tetapi kami harus realistis. Saya menghargai cara kami berjuang. Kami mencoba melakukan sesuatu dan saling membantu, jadi kami harus belajar dari momen-momen ini dan menyadari bahwa inilah sepakbola," katanya.

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Ia memastikan belum membahas tindakan Maignan yang tidak disiplin. "Belum, saya tidak punya waktu. Sekarang saya harus pergi ke Milan untuk mempersiapkan pertandingan berikutnya melawan Udinese. Kami akan membicarakannya saat kembali," pungkasnya.

Bangkit melawan Udinese





Getty Images





Amorim kini harus segera mengalihkan fokus skuadnya ke kompetisi domestik, dengan Milan bersiap menghadapi Udinese di Serie A. Milan saat ini berada di posisi keempat klasemen, tetapi menunjukkan kelemahan dalam bertahan saat meraih kemenangan tipis 3-2 atas Atalanta baru-baru ini.

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Ketika kiprah mereka di Eropa tersendat, menemukan konsistensi di Italia menjadi sangat penting. Amorim perlu mengatasi masalah disiplin timnya dan memperkuat pertahanan yang mudah kebobolan agar mimpi buruk di kompetisi Eropa ini tidak merusak momentum mereka di kompetisi domestik.



