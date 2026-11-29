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Arsenal dan Manchester City bermain imbang 2-2 dalam laga sengit di Stadion Emirates pada Minggu, tetapi serangkaian keputusan wasit yang diperdebatkan menjadi sorotan utama. Setelah Jurrien Timber mencetak gol penyama kedudukan di menit-menit akhir, Arsenal harus menanti hasil dua tinjauan VAR penting yang berpotensi menguntungkan City dalam persaingan gelar Liga Primer.

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Drama di Emirates

Babak terbaru persaingan Arsenal dan Manchester City berlangsung sesuai ekspektasi. Laga berakhir imbang 2-2 setelah berjalan sengit, dengan kedua tim merasa bisa meraih hasil lebih baik. Erling Haaland membuka keunggulan tim tamu pada menit ke-34, tetapi Arsenal segera membalas lewat Kai Havertz enam menit kemudian.

Kegigihan Arsenal akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-83 ketika Timber mencetak gol dari situasi bola mati. Itu menjadi momen penting bagi tim Mikel Arteta, yang kini telah mencetak 51 gol dari sepak pojok sejak awal musim 2023-24, lebih banyak daripada klub mana pun di lima liga top Eropa. Namun, perayaan sempat terhenti ketika Gianluigi Donnarumma dan rekan-rekannya di City mengerubungi wasit John Brooks. Mereka menuding Gabriel Magalhaes menghalangi kiper asal Italia itu secara ilegal saat bola diarahkan melambung ke tiang jauh.

Gol penyama Timber tetap disahkan

Tim VAR memeriksa gol penyama itu secara saksama, mencari kemungkinan pelanggaran terhadap Donnarumma maupun handball oleh Timber. Tayangan ulang menunjukkan bola mengenai pinggul Timber sebelum melewati garis gawang, meski City berpendapat bola sempat menyentuh lengannya. Setelah peninjauan, keputusan wasit untuk mengesahkan gol Arsenal diperiksa dan dikonfirmasi oleh VAR. Para ofisial tidak menemukan bukti meyakinkan adanya pelanggaran untuk membatalkan keputusan di lapangan.

Transkrip resmi komunikasi VAR yang dirilis setelah insiden itu memperjelas proses pengambilan keputusan. Ofisial utama menyatakan: “John, kami mengonfirmasi keputusan di lapangan bahwa itu gol. Pemeriksaan selesai. Tidak ada bukti pasti bahwa bola mengenai tangan kanan Timber. Kami sudah memeriksa semua sudut kamera yang tersedia. Tidak ada bukti pasti. Gol dikonfirmasi.” Meski penjelasan telah diberikan, kubu City tetap geram. Mereka menilai gangguan yang ditimbulkan Gabriel di kotak gawang cukup untuk dinyatakan sebagai pelanggaran. Namun, gol penyama itu tetap sah dan membuka jalan bagi akhir laga yang kacau.

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Kontroversi handball di menit akhir

Ketika pertandingan memasuki saat-saat terakhir, kontroversi baru muncul pada menit ke-97 saat Manchester City memburu gol kemenangan. Sundulan Josko Gvardiol tampak mengenai tangan penyerang Arsenal, Viktor Gyokeres, di dalam kotak penalti. Para pemain City langsung mengerubungi wasit, yakin mereka berhak mendapat penalti untuk memenangi pertandingan. Namun, sekali lagi, teknologi berpihak kepada tuan rumah.

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Keputusan itu segera memicu perdebatan di kalangan pakar dan pengamat. Banyak yang menilai juara Liga Primer itu telah kehilangan peluang jelas untuk meraih tiga poin. Koresponden senior Ben Jacobs mencatat bahwa Manchester City punya alasan kuat untuk merasa dirugikan setelah sundulan Gvardiol terhalang tangan Gyokeres. Di kubu City, pandangan yang mengemuka adalah bahwa mereka menjadi korban “keputusan yang buruk sekali”, sementara Arsenal dianggap “lolos begitu saja” dalam laga sepenting ini.

Dampak pada persaingan gelar

Hasil ini membuat persaingan gelar Liga Primer tetap sangat ketat, tetapi sorotan masih tertuju pada konsistensi VAR. Arsenal menunjukkan mentalitas kuat dengan dua kali bangkit dari ketertinggalan, namun pertanyaan seputar aturan handball hampir pasti akan mendominasi pembahasan seusai laga. Bagi Mikel Arteta, hasil ini menjaga momentum timnya, meski mereka diuntungkan oleh keputusan yang sangat tipis pada fase akhir pertandingan sengit di Emirates.

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Sementara itu, Enzo Maresca harus membangkitkan semangat para pemainnya setelah mereka hanya terpaut beberapa menit dari kemenangan tandang yang akan menjadi pernyataan penting. Hasil imbang ini memastikan jarak antara kedua tim besar itu tetap tipis menjelang periode liburan akhir tahun.