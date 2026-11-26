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Mauricio Pochettino meredam pembicaraan soal kemungkinan kontrak baru untuk Bruno Fernandes, meski sang kapten tampil gemilang dalam hasil imbang 2-2 Manchester United melawan Sporting CP. Gelandang asal Portugal itu kembali ke markas mantan klubnya dan mencetak dua gol penting, tetapi manajernya menegaskan bahwa hasil di lapangan saat ini jauh lebih penting daripada negosiasi kontrak.

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Pochettino tanggapi spekulasi kontrak Fernandes

Manajer United menegaskan bahwa saat ini tidak ada pembicaraan aktif mengenai perpanjangan kontrak Fernandes. Pernyataan ini menyusul pengakuan sang pemain baru-baru ini bahwa meski sudah ada tawaran resmi, ia memilih menunda seluruh pembicaraan agar tidak terganggu di tengah masa sulit yang dialami tim. Berbicara setelah laga Liga Champions yang berlangsung sengit di Lisbon, pelatih asal Argentina itu menegaskan bahwa prioritas utama klub adalah naik di klasemen, bukan berfokus pada perpanjangan kontrak individu.

"Tidak ada pembicaraan soal itu," kata Pochettino kepada Sport TV, seperti dikutip O Jogo. "Dia sudah bermain selama bertahun-tahun dan sangat memahami olahraga ini. Karena itu, sekarang kami akan berkonsentrasi untuk memenangi pertandingan dan meningkatkan performa kami."

Pujian tinggi untuk sosok andalan Manchester United

Hasil imbang di Stadion Jose Alvalade diwarnai penampilan gemilang Fernandes, yang tidak merayakan kedua golnya ke gawang klub tempat ia membangun namanya. Pochettino memuji sang kapten dan menyoroti pentingnya sosok berpengaruh seperti dia di ruang ganti selama masa transisi ini.

Sang manajer menyebut pemain tim nasional Portugal itu sebagai talenta "kelas dunia" yang terus menjadi panutan bagi anggota skuad lainnya. "Bruno adalah bintang, pemain luar biasa dengan banyak pengalaman. Dia kapten kami dan kami berharap dia terus mencetak gol untuk membantu kami memenangi pertandingan," ujarnya.

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Mengenang laga penuh gejolak di Lisbon

Pertandingan di Stadion Jose Alvalade berlangsung penuh gejolak, khas Liga Champions, dengan penalti, gol aneh yang melibatkan segumpal rumput, serta gol akrobatik Suarez pada pengujung laga. Pochettino mengaku frustrasi karena timnya tidak pulang dari Portugal dengan tiga poin, meski pertandingan antara dua tim yang gemar menyerang itu berlangsung sengit.

Pertandingan berikutnya MUN Premier League 10.00 BRE Tonton

"Setiap pertandingan Liga Champions terkadang bisa berlangsung di luar kendali," jelas manajer United itu. "Dalam pertandingan ini, kami tampil sangat kompetitif. Kedua tim ingin menang dan saya rasa kami menyajikan tontonan yang bagus. Kami pulang dengan kecewa karena menurut saya kami layak menang. Setelah kekalahan dari Liverpool, penting untuk merasa bahwa kami berada di jalur yang tepat untuk meraih kemenangan."

Tekanan meningkat jelang laga kontra Brentford

United kini harus segera kembali fokus ke kompetisi domestik untuk mempersiapkan laga penting melawan Brentford di Old Trafford pada Sabtu. Laga itu akan menjadi pertandingan kandang pertama Pochettino sebagai manajer, dan pelatih asal Argentina tersebut sangat ingin meraih kemenangan pertamanya. Setelah menelan kekalahan telak dari rival bebuyutan Liverpool sebelum bermain imbang 2-2 dalam laga menghibur melawan Sporting di Lisbon, Pochettino tahu bahwa hanya kemenangan yang cukup untuk mengawali kiprahnya bersama Manchester United dan meredakan tekanan yang kian besar.