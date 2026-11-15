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Gelandang Portugal Bruno Fernandes menegaskan bahwa rekan-rekan setimnya harus belajar dari kesalahan setelah kalah telak 4-1 dari Denmark dalam laga UEFA Nations League di Braga pada Sabtu. Dalam pertandingan pertama mereka sejak kapten legendaris Cristiano Ronaldo pensiun pekan lalu, tuan rumah gagal memanfaatkan peluang untuk mengunci posisi puncak Grup A4.

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Penghormatan mendahului kekalahan telak di kandang

Fernandes menyaksikan momen penuh emosi berubah pahit di Braga ketika para pemain dan maskot memasuki lapangan dengan mengenakan kaus bertuliskan 'Ronaldo 7', disertai penghormatan bertuliskan 'GOAT' dan 'thank you, captain' untuk pemenang Ballon d'Or lima kali yang berusia 41 tahun itu.

Ronaldo mengakhiri kariernya, yang mencatat rekor dunia 146 gol dalam 234 penampilan bersama tim nasional, melalui media sosial pekan lalu. Keputusan itu menyusul aksinya meninggalkan tim pada September karena dicadangkan saat melawan Denmark, yang berujung pada denda £215 dan larangan bermain selama 30 hari, meski pelatih Jorge Jesus masih berencana memilihnya.

Setelah mendapat seragam ikonis bernomor tujuh, winger Club Brugge Carlos Forbs tidak banyak memberi dampak ketika masuk dari bangku cadangan selepas menit ke-60.

Gelandang kreatif akui tim tamu menutup jalur tengah

Di lapangan, Pierre-Emile Hojbjerg mengeksekusi penalti sesaat sebelum turun minum setelah Ruben Dias melakukan handball. Penyerang Napoli Rasmus Hojlund kemudian mencetak dua gol dalam rentang delapan menit pada awal babak kedua. Bek Fulham Joachim Andersen menyundul gol keempat pada menit ke-75, sebelum gelandang Real Madrid Bernardo Silva mencetak gol hiburan pada masa tambahan waktu setelah upaya Joao Neves digagalkan.

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Berbicara kepada Canal 11 seusai pertandingan, Fernandes menjelaskan bagaimana tim tamu meredam kekuatan utama Portugal: "Tidak ada malam yang perlu dilupakan; ini adalah malam untuk belajar, untuk melihat kesalahan yang kami buat. Ini pertandingan yang sulit bagi kami: kami tidak bisa bermain seperti yang kami inginkan.

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"Biasanya kami tim yang sangat kuat ketika bermain melalui tengah. Denmark sangat cerdik dalam menutup ruang kami di tengah; kami tidak sering bisa menembus area itu untuk menciptakan peluang. Kami lebih sering mencoba lewat sayap, dalam situasi satu lawan satu, untuk mengirim umpan silang. Kami tahu mereka kuat di area itu."

Intensitas di lini tengah meredam ancaman serangan

Sembari memuji ketajaman tim tamu dan mencari hal positif untuk dibawa ke laga berikutnya, Fernandes melanjutkan: "Denmark juga sangat tajam. Mereka mencetak gol dari peluang yang mereka miliki dan pada akhirnya pertandingan ini tidak berjalan sesuai harapan kami. Namun, kami sadar tidak semua yang kami lakukan berjalan baik dan ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Meski begitu, hari ini tidak semuanya negatif, dan ada hal-hal positif yang bisa kami bawa dari pertandingan ini ke laga berikutnya."

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Menjelaskan bagaimana Denmark mengganggu upaya Portugal membangun serangan melalui tengah, ia menambahkan: "Mereka bermain lebih intens di tengah dan menutup ruang, bahkan ketika kami menguasai bola. Mereka menyulitkan kami, terutama dengan [Mikkel] Damsgaard yang bermain di antara lini.

"Sulit bagi saya untuk menemukan pemain yang harus saya kawal dan kami kurang mampu menemukan Joao Felix lebih sering. Pada akhirnya, sulit untuk membangun serangan melalui tengah ... dan mereka memaksa kami lebih banyak bermain melebar ketimbang melalui tengah, yang merupakan kekuatan kami."

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Lawatan ke Cardiff tentukan juara grup

Setelah memenangi empat laga pembuka Grup A4 untuk memastikan tempat di perempat-final, Portugal tetap unggul tiga poin di puncak klasemen meski kalah telak pada Sabtu. Karena itu, tim asuhan Jesus hanya perlu menghindari kekalahan dari Wales di Cardiff pada Selasa untuk lolos sebagai juara grup. Sementara itu, Denmark yang berada di posisi kedua akan menjamu negara tetangga Skandinavia, Norwegia, pada malam yang sama dengan tekad melanjutkan kemenangan telak mereka di Braga.