Muhammad Noor, legenda klub Al Ittihad, melontarkan sejumlah pernyataan keras yang mengungkap sisi dari krisis yang tengah dialami "Sang Dekan" saat ini, menyusul hasil imbang 1-1 melawan Al Khaleej, pada laga pembuka perjalanan tim di Liga Roshn Saudi.

Noor berbicara terus terang mengenai isu dukungan finansial, dan realitas kemampuan Al Ittihad untuk menyelesaikan transfer baru, di samping kondisi kemarahan suporter yang tampak jelas selama laga melawan Al Khaleej, seraya menegaskan bahwa kondisi saat ini membuat tugas manajemen klub dalam memperkuat skuad tim menjadi lebih sulit.

Muhammad Noor mengatakan melalui program "Nadina": "Al Ittihad adalah satu-satunya klub dari klub-klub milik Dana Investasi yang membutuhkan dukungan, dan pada awalnya dikatakan bahwa dukungan akan disamaratakan di antara klub-klub."

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Ia menambahkan: "Apakah Al Ittihad mendapatkan dukungan yang memungkinkannya menarik para pemain? Tentu saja tidak," seraya menegaskan bahwa suporter "Sang Dekan" kini merasakan kondisi ketidakpuasan akibat situasi tim dan gerak-geriknya yang terbatas di bursa transfer.

Ia melanjutkan: "Para suporter tidak puas dengan situasi klub," sebelum menyampaikan pesan langsung kepada suporter, dengan mengatakan: "Saya memiliki dua patah kata yang ingin saya sampaikan kepada suporter Al Ittihad, saya menyaksikan pertandingan itu dan apa yang terjadi membuat saya sedih."

Legenda Al Ittihad itu menambahkan: "Dan saya katakan kepada para suporter: Cinta mengajarkan kesabaran, selama kamu mencintai dan mengagumi Al Ittihad, maka kamu harus bersabar," seraya menegaskan bahwa fase saat ini mungkin bersifat sementara, dan meminta para suporter untuk tetap berpegang teguh pada klub meski dalam kondisi yang sulit.

Noor mengatakan: "Ini sebuah fase dan insya Allah akan berlalu, dan suporter berhak menuntut apa pun, dan insya Allah tidak akan terjadi kecuali hal yang membuat kalian bahagia," sebagai isyarat pemahamannya terhadap kondisi kemarahan suporter, sekaligus menegaskan hak para pendukung untuk menyampaikan tuntutan mereka.

Ia juga menyinggung soal kehadiran suporter pada pertandingan melawan Al Khaleej, dengan menjelaskan bahwa kursi-kursi yang kosong mencerminkan besarnya ketidakpuasan di kalangan suporter Al Ittihad, sebelum ia mengungkap sisi finansial dari krisis tersebut.

Ia menjelaskan: "Suporter harus tahu bahwa tidak ada uang, tidak ada likuiditas, jadi bagaimana saya bisa merekrut pemain?", seraya menunjukkan bahwa masalahnya bukan terletak pada ketidakinginan klub untuk memperkuat skuadnya, melainkan pada lemahnya kemampuan finansial untuk menuntaskan transfer.

Noor menutup pembicaraannya dengan menjelaskan sifat krisis finansial itu, dengan mengatakan: "Mungkin saya memiliki likuiditas untuk melunasi utang dan hak-hak para pemain, tetapi kamu tidak bisa melepas pemain lalu merekrut pemain lain," sehingga ia menempatkan isu utang dan likuiditas di jantung perdebatan seputar masa depan Al Ittihad dan kemampuannya untuk bersaing selama musim baru.