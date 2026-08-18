Klub Al Nassr menolak terjebak dalam kejutan pada turnamen Piala Penjaga Dua Kota Suci, dan menyusul tim-tim besar ke babak 16 besar.

Al Nassr menang atas Al Diriyah dengan skor 4-1, dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya, hari Selasa ini, di Stadion Al-Awwal Park, pada babak 32 besar turnamen Piala Penjaga Dua Kota Suci.

Al Diriyah memulai pertandingan dengan kuat, bahkan membuka keunggulan setelah hanya dua menit berjalan, melalui pemainnya Oscar Rodriguez, setelah memanfaatkan umpan silang mendatar yang diarahkannya ke dalam gawang kiper asal Brasil, Bento.

Namun balasan Al Nassr datang dengan keras, terutama berkat kegemilangan bintang asal Portugalnya, Joao Felix, yang menciptakan gol pertama pada menit ke-11 untuk bek asal Prancis, Mohamed Simakan, setelah mengirim umpan silang mendatar yang diarahkan sang bek ke gawang melalui tumit.

Felix sendiri menambah gol kedua Al Nassr pada menit ke-36, setelah winger asal Prancis, Kingsley Coman, melewati sisi kanan dengan cemerlang, sebelum mengirimkan umpan silang mendatar kepadanya yang diarahkannya ke gawang kiper Nikola Vasilj.

Hanya berselang satu menit, penyerang asal Arab Saudi, Abdullah Al-Hamdan, menambah gol ketiga, setelah berhadapan satu lawan satu dengan gawang Vasilj, memanfaatkan umpan terobosan istimewa dari winger asal Senegal, Sadio Mane, sebelum menempatkannya ke dalam gawang dengan cemerlang.

Joao Felix mencetak gol keduanya dan gol keempat Al Nassr pada menit ke-68, setelah memanfaatkan umpan silang mendatar istimewa dari bek kanan Nawaf Boushal, untuk menembakkannya langsung ke dalam gawang Vasilj yang gagal menepisnya.

Dengan demikian, Al Nassr lolos ke babak 16 besar turnamen Piala Penjaga Dua Kota Suci, menyusul rombongan tim-tim besar yang menghindari kejutan, seperti Al Hilal, Al Ahli, Al Ittihad, dan Al Qadsiah.

"Al-Alami" bermimpi meraih gelar turnamen Piala Penjaga Dua Kota Suci untuk pertama kalinya setelah absen 36 tahun, tepatnya sejak terakhir kali meraih gelar tersebut pada 1990.