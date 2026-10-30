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Cristian Chivu meminta skuad Inter berkorban lebih saat bersiap menghadapi Milan asuhan Ruben Amorim dalam derbi yang sangat dinantikan. Sang pelatih menegaskan tidak ada tim yang jelas lebih diunggulkan, meski timnya berupaya mengakhiri rentetan hasil buruk melawan rival sengit sekotanya itu.

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Inter bersiap menghadapi Milan

Setelah meraih kemenangan 2-0 atas Venezia tanpa kesulitan berarti, Inter bersiap menghadapi derbi Milan pada 31 Oktober. Tim asuhan Chivu akan menghadapi ujian berat melawan Milan yang ditangani Amorim. Laga ini berlangsung pada momen penting dalam kalender Serie A, ketika kedua klub berupaya menegaskan dominasi di kota tersebut.

Chivu menyoroti kesulitan Inter dalam derbi belakangan ini

Inter menatap laga ini dengan tekad mengakhiri catatan buruk mereka melawan rival sengitnya. Klub tersebut gagal meraih kemenangan dalam enam atau tujuh pertemuan terakhir dengan Milan.

"Kami tahu kualitas Milan dan harus siap," kata Chivu, seperti dikutip oleh Gianluca Di Marzio. "Kami harus menghadapi ini seperti pertandingan liga lainnya, tanpa melihat klasemen atau memikirkan faktor-faktor di luar pertandingan. Kami harus tampil sebaik mungkin. Jika Inter belum memenangi derbi dalam enam atau tujuh pertemuan, Anda harus bertanya pada diri sendiri mengapa. Kami membutuhkan keseimbangan dan motivasi yang tinggi; pertandingan ini akan menuntut sedikit lebih banyak pengorbanan dibandingkan laga-laga lainnya.

Chivu meredam tekanan jelang derbi

Meski rivalitas kedua tim begitu besar, Chivu mengingatkan para pemainnya bahwa musim ini masih panjang. Ia menekankan bahwa hasil derbi pada awal musim tidak serta-merta menentukan posisi akhir di klasemen liga.

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"Sejarah mengajarkan bahwa derbi belum tentu menjadi penentu," tambahnya. "Tahun lalu, Milan mengalahkan kami tetapi kemudian kalah dari Lazio; yang penting adalah menjalani pertandingan satu demi satu dan kontribusi Anda sepanjang musim. Kami baru berada di pekan pertandingan kesepuluh. Tentu saja, ini derbi dan banyak faktor berperan, tetapi nilainya sama dengan pertandingan lainnya.

"Tidak ada favorit dalam derbi; ada kebanggaan besar yang dipertaruhkan. Semua pihak merasakan tekanan. Kami tahu apa artinya menang atau kalah dalam pertandingan seperti ini, tetapi pada akhirnya Anda tidak perlu terlalu memikirkannya."

Inter berjuang mempertahankan posisi puncak

Inter saat ini berada di puncak klasemen dan belum terkalahkan dalam sembilan pertandingan Serie A mereka sejauh ini. Mereka mengumpulkan 25 poin, unggul tujuh poin atas Milan yang berada di posisi kelima.