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FC Internazionale v ACF Fiorentina - Serie A 2026/27Getty Images
Yosua Arya
Diterjemahkan oleh

“Tidak ada favorit!” Pelatih Inter Cristian Chivu beri peringatan keras kepada AC Milan asuhan Ruben Amorim jelang derbi

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Cristian Chivu meminta skuad Inter berkorban lebih saat bersiap menghadapi Milan asuhan Ruben Amorim dalam derbi yang sangat dinantikan. Sang pelatih menegaskan tidak ada tim yang jelas lebih diunggulkan, meski timnya berupaya mengakhiri rentetan hasil buruk melawan rival sengit sekotanya itu.

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Inter bersiap menghadapi Milan

Setelah meraih kemenangan 2-0 atas Venezia tanpa kesulitan berarti, Inter bersiap menghadapi derbi Milan pada 31 Oktober. Tim asuhan Chivu akan menghadapi ujian berat melawan Milan yang ditangani Amorim. Laga ini berlangsung pada momen penting dalam kalender Serie A, ketika kedua klub berupaya menegaskan dominasi di kota tersebut.

Chivu menyoroti kesulitan Inter dalam derbi belakangan ini

Inter menatap laga ini dengan tekad mengakhiri catatan buruk mereka melawan rival sengitnya. Klub tersebut gagal meraih kemenangan dalam enam atau tujuh pertemuan terakhir dengan Milan.

"Kami tahu kualitas Milan dan harus siap," kata Chivu, seperti dikutip oleh Gianluca Di Marzio. "Kami harus menghadapi ini seperti pertandingan liga lainnya, tanpa melihat klasemen atau memikirkan faktor-faktor di luar pertandingan. Kami harus tampil sebaik mungkin. Jika Inter belum memenangi derbi dalam enam atau tujuh pertemuan, Anda harus bertanya pada diri sendiri mengapa. Kami membutuhkan keseimbangan dan motivasi yang tinggi; pertandingan ini akan menuntut sedikit lebih banyak pengorbanan dibandingkan laga-laga lainnya.

Chivu meredam tekanan jelang derbi

Meski rivalitas kedua tim begitu besar, Chivu mengingatkan para pemainnya bahwa musim ini masih panjang. Ia menekankan bahwa hasil derbi pada awal musim tidak serta-merta menentukan posisi akhir di klasemen liga.

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"Sejarah mengajarkan bahwa derbi belum tentu menjadi penentu," tambahnya. "Tahun lalu, Milan mengalahkan kami tetapi kemudian kalah dari Lazio; yang penting adalah menjalani pertandingan satu demi satu dan kontribusi Anda sepanjang musim. Kami baru berada di pekan pertandingan kesepuluh. Tentu saja, ini derbi dan banyak faktor berperan, tetapi nilainya sama dengan pertandingan lainnya.

"Tidak ada favorit dalam derbi; ada kebanggaan besar yang dipertaruhkan. Semua pihak merasakan tekanan. Kami tahu apa artinya menang atau kalah dalam pertandingan seperti ini, tetapi pada akhirnya Anda tidak perlu terlalu memikirkannya."

Inter berjuang mempertahankan posisi puncak

Inter saat ini berada di puncak klasemen dan belum terkalahkan dalam sembilan pertandingan Serie A mereka sejauh ini. Mereka mengumpulkan 25 poin, unggul tujuh poin atas Milan yang berada di posisi kelima.

Mengawali karier sebagai penulis magang di GOAL Indonesia pada awal 2021, Yosua kemudian diangkat menjadi jurnalis di tahun yang sama dan hingga kini konsisten menulis dengan fokus utama pada Real Madrid serta jagat La Liga Spanyol.

Lahir dan besar di Salatiga, kecintaan Yosua pada sepakbola berakar pada klub lokal, PSISa Salatiga serta PSIS Semarang. Namun, perjalanan cintanya tidak berhenti di sana. Aksi duo kidal Real Madrid, Raul Gonzalez dan Guti Hernandez, memperkenalkan Yosua pada dunia sepakbola Eropa dan menumbuhkan rasa kagum yang kemudian berkembang menjadi spesialisasi profesional.

Terjun meliput langsung Piala Dunia U-17 2023 di Indonesia menjadi salah satu pengalaman paling berkesan baginya. Di turnamen itu, Yosua berkesempatan bertemu sekaligus mewawancarai para wonderkid yang kini mulai bersinar di level elite: Marc Guiu, Franco Mastantuono hingga Claudio Echeverri.

Bidang keahlian Yosua di GOAL Indonesia di antaranya:

  • Mengulas dunia La Liga Spanyol, khususnya Real Madrid

  • Analisis preview pertandingan dengan pendekatan taktik dan naratif

  • Editorial sepakbola internasional

  • Penelusuran pemain muda dan perkembangan talenta global

 

XI Sepanjang Masa Yosua (4-3-3): Iker Casillas; Dani Alves, Sergio Ramos, Carles Puyol, Roberto Carlos; Luka Modric, Guti Hernandez, Xavi Hernandez; Lionel Messi, Raul Gonzalez, Cristiano Ronaldo