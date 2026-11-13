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Jürgen Klopp tidak menganggap laga tandang tim nasional Jerman melawan Serbia di Nations League yang berlangsung nyaris tanpa suporter di stadion sebagai masalah. Justru sebaliknya.

Menjelang pertandingan, pelatih timnas Jerman itu ditanya melalui mikrofon RTL apakah ia sempat berpikir untuk mengurangi instruksinya dari tepi lapangan karena laga tanpa penonton tersebut. "Sejauh ini tidak, sejujurnya. Lagi pula, menurut saya 5.000 anak dari Serbia itu sangat berisik. Pasti ada semacam lomba: siapa yang paling berisik di antara anak-anak di bawah usia 14 tahun? Dan mereka menemukan anak-anak itu."

Kecuali anak-anak yang diizinkan masuk stadion dengan didampingi guru atau pelatih, suporter tidak diperbolehkan menghadiri pertandingan di Stadion Rajko Mitic, Beograd, akibat sanksi dari UEFA. Sanksi itu dijatuhkan karena insiden rasis dan diskriminatif yang terjadi saat Serbia menghadapi Yunani dan Belanda pada laga internasional September lalu. Badan sepakbola Eropa itu kemudian membuka proses disipliner sebelum Badan Kontrol, Etik, dan Disiplin UEFA akhirnya menjatuhkan hukuman larangan kehadiran penonton untuk satu pertandingan kandang.

Awalnya tidak ada pengecualian sama sekali. Namun, sesaat sebelum pertandingan, federasi sepakbola Serbia mencapai kesepakatan dengan UEFA mengenai pengecualian tersebut, dan anak-anak itu memang berhasil menarik perhatian. Sepanjang pertandingan, bunyi terompet yang keras berulang kali terdengar, sedikit mengingatkan pada vuvuzela legendaris saat Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan.

Getty Images

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Laga tanpa penonton kontra Serbia: Jürgen Klopp bercanda soal instruksi dari tepi lapangan

Meski begitu, para pemain kurang lebih bisa berbicara satu sama lain di lapangan, seperti saat pandemi Covid-19, dan juga mendengar komentar Klopp. "Sebenarnya saya cukup senang dengan itu," kata Klopp sambil tersenyum lebar, lalu berkelakar: "Tidak ada alasan! Para pemain harus bisa mendengar saya hari ini dan itu membantu kerja sama." Ia juga menambahkan bahwa belakangan ini ia "tidak terlalu sering meneriakkan hal-hal buruk" ke lapangan.

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Selain itu, beberapa suporter Jerman juga hadir. DFB menerima jatah 200 tiket dari UEFA yang semula diperuntukkan bagi anggota delegasi, staf pendamping, dan keluarga. Namun, federasi itu memberikan 50 tiket di antaranya kepada suporter yang sangat setia, yang disebut "Allesfahrer", karena telah mengumpulkan banyak poin bonus lewat kunjungan rutin ke pertandingan timnas.

Mengapa suporter Serbia juga hampir tidak ada di stadion pada pertemuan pertama?

Pada pertemuan pertama di Allianz Arena, München, awal Oktober lalu, tim nasional Serbia juga nyaris harus bermain tanpa dukungan suporternya. UEFA telah menjatuhkan larangan kehadiran suporter pada Desember 2024, sehingga tribun tim tamu hampir sepenuhnya kosong, kecuali beberapa kursi.

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Sanksi itu bermula dari peristiwa pada November 2024, ketika suporter Serbia mencoba membakar bendera Albania saat pertandingan Nations League di Swiss (1-1). Karena itu, UEFA memerintahkan penutupan sebagian stadion untuk dua pertandingan kandang Serbia di kompetisi UEFA, serta melarang penjualan tiket bagi suporter Serbia pada dua pertandingan tandang di kompetisi UEFA.