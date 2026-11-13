Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Iklan
imago-sport-1085895480.jpgIMAGO
Tim Ursinus
Diterjemahkan oleh

"Tidak ada alasan": Jürgen Klopp bergurau soal keuntungan dari laga tanpa penonton melawan Serbia dan menduga ada sebuah kompetisi

Ikuti GOAL di Google
Iklan

Jürgen Klopp tidak menganggap laga tandang tim nasional Jerman melawan Serbia di Nations League yang berlangsung nyaris tanpa suporter di stadion sebagai masalah. Justru sebaliknya.

Menjelang pertandingan, pelatih timnas Jerman itu ditanya melalui mikrofon RTL apakah ia sempat berpikir untuk mengurangi instruksinya dari tepi lapangan karena laga tanpa penonton tersebut. "Sejauh ini tidak, sejujurnya. Lagi pula, menurut saya 5.000 anak dari Serbia itu sangat berisik. Pasti ada semacam lomba: siapa yang paling berisik di antara anak-anak di bawah usia 14 tahun? Dan mereka menemukan anak-anak itu."

Kecuali anak-anak yang diizinkan masuk stadion dengan didampingi guru atau pelatih, suporter tidak diperbolehkan menghadiri pertandingan di Stadion Rajko Mitic, Beograd, akibat sanksi dari UEFA. Sanksi itu dijatuhkan karena insiden rasis dan diskriminatif yang terjadi saat Serbia menghadapi Yunani dan Belanda pada laga internasional September lalu. Badan sepakbola Eropa itu kemudian membuka proses disipliner sebelum Badan Kontrol, Etik, dan Disiplin UEFA akhirnya menjatuhkan hukuman larangan kehadiran penonton untuk satu pertandingan kandang.

Awalnya tidak ada pengecualian sama sekali. Namun, sesaat sebelum pertandingan, federasi sepakbola Serbia mencapai kesepakatan dengan UEFA mengenai pengecualian tersebut, dan anak-anak itu memang berhasil menarik perhatian. Sepanjang pertandingan, bunyi terompet yang keras berulang kali terdengar, sedikit mengingatkan pada vuvuzela legendaris saat Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan.

Serbia v Germany - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD5Getty Images
Iklan
Iklan

Laga tanpa penonton kontra Serbia: Jürgen Klopp bercanda soal instruksi dari tepi lapangan

Meski begitu, para pemain kurang lebih bisa berbicara satu sama lain di lapangan, seperti saat pandemi Covid-19, dan juga mendengar komentar Klopp. "Sebenarnya saya cukup senang dengan itu," kata Klopp sambil tersenyum lebar, lalu berkelakar: "Tidak ada alasan! Para pemain harus bisa mendengar saya hari ini dan itu membantu kerja sama." Ia juga menambahkan bahwa belakangan ini ia "tidak terlalu sering meneriakkan hal-hal buruk" ke lapangan.

Topik Terkait

Pertandingan berikutnya
GRE

GRE

UEFA Nations League A

16 Nov 2026

SER

SER

GER

GER

UEFA Nations League A

16 Nov 2026

NED

NED

Selain itu, beberapa suporter Jerman juga hadir. DFB menerima jatah 200 tiket dari UEFA yang semula diperuntukkan bagi anggota delegasi, staf pendamping, dan keluarga. Namun, federasi itu memberikan 50 tiket di antaranya kepada suporter yang sangat setia, yang disebut "Allesfahrer", karena telah mengumpulkan banyak poin bonus lewat kunjungan rutin ke pertandingan timnas.

Mengapa suporter Serbia juga hampir tidak ada di stadion pada pertemuan pertama?

Pada pertemuan pertama di Allianz Arena, München, awal Oktober lalu, tim nasional Serbia juga nyaris harus bermain tanpa dukungan suporternya. UEFA telah menjatuhkan larangan kehadiran suporter pada Desember 2024, sehingga tribun tim tamu hampir sepenuhnya kosong, kecuali beberapa kursi.

Iklan

Sanksi itu bermula dari peristiwa pada November 2024, ketika suporter Serbia mencoba membakar bendera Albania saat pertandingan Nations League di Swiss (1-1). Karena itu, UEFA memerintahkan penutupan sebagian stadion untuk dua pertandingan kandang Serbia di kompetisi UEFA, serta melarang penjualan tiket bagi suporter Serbia pada dua pertandingan tandang di kompetisi UEFA.

Ditulis olehTim Ursinus

Koresponden sepak bola Jerman dan Eropa

Meskipun karier sebagai penjaga gawang tidak pernah terwujud, sepak bola selalu menjadi hal yang konstan dalam hidup saya. Sejak kecil sudah jelas bahwa jurnalisme olahraga akan menjadi jalan saya ke depan. Setelah magang di bagian olahraga Schwäbisches Tagblatt di kota kelahiran saya, Tübingen, saya melanjutkan studi di Karlsruhe — sebuah pilihan yang agak dipertanyakan bagi seorang Swabia. Pada akhir 2018, saya mulai sebagai magang di SPOX dan GOAL, kemudian menjadi mahasiswa pekerja, dan akhirnya menjadi trainee redaksi. Sejak 2023, saya menjadi anggota tetap tim redaksi. Pada September 2024, saya mengambil peran sebagai SEO Senior, namun saya juga bekerja sebagai reporter dan kepala editor jaga.

🎯 Bidang Keahlian Utama Saya:

Mendelegasikan artikel SEO dan mengelola freelancer di bidang ini

Peliputan langsung di klub-klub Bundesliga (terutama FC Bayern, VfB Stuttgart, BVB, dan Eintracht Frankfurt)

Cerita-cerita seputar sepak bola

Meneliti dan menulis berita dari dunia olahraga

Bagaimana Saya Terjun ke Dunia Sepak Bola:

Semua berawal dari kemenangan Bayern Munich di Liga Champions pada awal 2000-an, ketika Oliver Kahn menepis tiga penalti dan menjadi pahlawan masa kecil saya. Kenangan ini memang agak kabur karena saya baru berusia empat tahun. Namun, tak lama kemudian saya membuka kertas pembungkus dan menemukan sarung tangan penjaga gawang pertama saya.

🌟 Momen Sepak Bola Favorit Saya:

Ada banyak. Yang terutama adalah kenangan dari tugas saya sebagai reporter — misalnya di Paris, Madrid, atau Milan. Ditambah lagi perjalanan groundhopper pribadi, yang akan selalu tak terlupakan.

Lihat Profil Penulis